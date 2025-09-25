Un călugăr budist român a murit într-un accident ciudat, în drum spre o mănăstire din Sri Lanka

<1 minut de citit Publicat la 12:47 25 Sep 2025 Modificat la 13:06 25 Sep 2025

Un călugăr budist român a murit FOTO: The Daily Jagran

Șapte călugări budiști, inclusiv un cetățean român, au murit, iar alți șase au fost răniți după ce un vagonet acționat prin cablu s-a răsturnat la o mănăstire aflată în pădure, din nord-vestul Sri Lanka, a anunțat poliția joi.

Incidentul a avut loc miercuri seară la Na Uyana Aranya Senasanaya, o mănăstire budistă cunoscută situată în Nikaweratiya, la aproximativ 125 km de Colombo. Mănăstirea este renumită pentru retreat-urile de meditație și atrage practicanți din întreaga lume, potrivit The Daily Jagran.

Printre cei șapte călugări morți se numără un român, un indian și un rus, potrivit poliției. Dintre cei șase răniți, patru sunt în stare critică, au precizat autoritățile.

Primele investigații au stabilit că accidentul s-a produs în momentul în care cablul s-a rupt, iar vagonul s-a prăbușit cu mare viteză de pe deal, sărind de pe șine și lovind un copac.

„În vagonet erau 13 călugări. Doi au reușit să scape cu răni minore, dar patru sunt în stare critică”, a declarat un reprezentant al poliției locale. Victimele erau înghesuite în vagonet în momentul accidentului, conform poliției.