Un cerșetor care stârnea mila spunând că este invalid și fără adăpost locuia, de fapt, într-o casă cu 3 etaje și avea mașină cu șofer

Cerșetorul deține mai multe proprietăți și chiar afaceri FOTO: Getty Images

Un cerșetor care stârnea compasiunea oamenilor spunând că este bolnav și trăiește pe străzi s-a dovedit a fi un adevărat „milionar din mahala”, având pe numele său mai multe proprietăți, vehicule și afaceri.

În cadrul unui efort concentrat de a transforma Indore, un oraș din statul indian Madhya Pradesh, într-o localitate fără cerșetori, autoritățile locale au cules de pe stradă recent un bărbat cu dizabilități fizice care cerșea de ani de zile în aglomerata piață Sarafa Bazaar, potrivit Times of India.

Incapabil să meargă, bărbatul în vârstă de 50 de ani, cunoscut doar sub numele de Mangilal, își petrecea zilele stând cu picioarele încrucișate pe o mică platformă din lemn dotată cu roți, împingându-se încet înainte. Își pierduse degetele din cauza leprei, astfel că imaginea lui stârnea mila multora, care își băgau mâna în buzunar pentru câteva monede.

Mangilal nu le cerea niciodată nimic oamenilor; stătea pur și simplu pe platforma sa, cu privirea fixată în pământ, lucru care îl făcea și mai demn de milă. Însă s-a dovedit că aceasta era o strategie atent planificată, care l-a făcut mai bogat decât majoritatea oamenilor apți de muncă din lume.

După ce a fost preluat de autorități, spălat și îmbrăcat cu haine curate, Mangilal a fost verificat de funcționari publici cu privire la situația sa, iar aceștia au descoperit că nu era atât de neajutorat pe cât părea. El câștiga sute de dolari pe zi din cerșit și împrumuta bani comercianților din Sarafa Bazaar, percepând dobândă.

Verificările ulterioare au arătat că nu era om al străzii, ci deținea de fapt trei locuințe: o casă cu trei etaje, o a doua casă și un apartament primit printr-un program guvernamental de asistență socială. În plus, avea două ricșe auto pe care le închiriase și o mașină cu șofer plătit cu un salariu de 130 de dolari.

Mangilal a recunoscut că banii pe care îi câștigă în Sarafa nu sunt necesari pentru supraviețuire, ci reprezintă o sursă de fonduri pentru diverse investiții. Oficialii verifică în prezent dacă cerșetorul în vârstă de 50 de ani are și conturi bancare pe numele său. În timpul investigației s-a descoperit că și membrii familiei lui Mangilal erau implicați în cerșit.

„Eu merg într-adevăr acolo, dar nu cerșesc; oamenii sunt cei care îmi pun banii în buzunar sau aruncă monede ori bancnote pe placa de lemn”, a încercat să explice Mangilal, știind că cerșitul este ilegal în Indore.