Un cioban din Kenya a găsit aur de 280 de dolari, în timp ce-și căuta capra. Acum, 10.000 de oameni au dat buzna în zonă după comori

Fermier maasai cu turma de capre, în Kenya. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Manasse Lomachar își căuta capra dispărută când a ajuns în apropierea albiei unui râu sezonier de lângă Cheporor, în vestul Kenyei. Ceea ce a întâlnit acolo nu era deloc ceea ce se aștepta să găsească. Un grup de femei spăla noroi și nisip, căutând cu atenție în sedimente mici urme de aur. Lomachar li s-a alăturat și, în cele din urmă, a găsit și el o cantitate mică.

După câteva săptămâni, a vândut trei grame pentru 36.000 de șilingi kenyeni, aproximativ 280 de dolari, potrivit BBC. Descoperirea a contribuit la transformarea unei zone de pășunat puțin cunoscute în centrul unei goane bruște după aur.

Mii de oameni au călătorit spre regiunea izolată după ce au început să circule informații despre descoperiri mai mari.

Oficialii locali estimează că, în perioada de vârf a goanei după aur, au ajuns în zonă până la 10.000 de căutători, deși în prezent se estimează că au mai rămas aproximativ 2.500. Cu toate acestea, amploarea zăcământului de aur este încă necunoscută.

Goana după aur din Kenya a început după ce un păstor de capre a găsit aur în valoare de 280 de dolari

Lomachar nu căuta metale prețioase când a ajuns la albia râului. Încerca să găsească una dintre caprele sale când a întâlnit femeile care spălau sedimentele și cerneau depunerile din râu în căutarea unor urme de aur.

Li s-a alăturat și, în cele din urmă, a găsit o cantitate mică. Descoperirea a fost suficientă pentru a schimba modul în care oamenii priveau acea zonă de teren, altfel lipsită de ceva remarcabil.

Căutarea aurului prin spălarea sedimentelor nu era complet nouă în regiune. Potrivit oficialilor locali, femeile recuperau de ani de zile mici cantități de aur aluvionar din râul sezonier. Câștigurile erau, în general, modeste, unii mineri obținând echivalentul a doar câțiva dolari pe săptămână.

Descoperirea lui Lomachar a fost diferită într-un aspect important: a reușit să vândă trei grame pentru 36.000 de șilingi. Această sumă a devenit parte a poveștii care s-a răspândit în comunitățile din împrejurimi.

Zvonurile au adus mii de oameni la Cheporor

Este dificil de stabilit cu exactitate evenimentul care a declanșat goana după aur. Autoritățile locale spun că la începutul lunii august au fost făcute cel puțin două descoperiri importante, una atribuită unor tineri, iar alta unor femei care căutau în apropiere.

Pe măsură ce vestea a trecut de la o persoană la alta, cantitățile despre care se vorbea par să fi crescut de fiecare dată când povestea era transmisă mai departe. Oamenii au început să vină din alte regiuni ale Kenyei și chiar de peste granița apropiată cu Uganda, sperând că și ei vor putea găsi ceva valoros.

În perioada de vârf a goanei după aur, oficialii locali estimau că aproximativ 10.000 de oameni se adunaseră în jurul zonei. Numărul a scăzut considerabil între timp, ajungând la aproximativ 2.500, după ce unii dintre căutători au renunțat.

Pentru oamenii care depind de veniturile nesigure din agricultură și creșterea animalelor, chiar și o cantitate relativ mică de aur poate reprezenta o sumă importantă. Taxele școlare reprezintă o preocupare deosebită pentru mai multe dintre persoanele care au ajuns aici.

Goana după aur din Kenya atrage părinți și tineri care speră să-și finanțeze educația

Patrick Lokolia, fermier și crescător de animale din apropiere de Napawoi, a călătorit până la locul descoperirii sperând să strângă bani pentru educația copiilor săi. Se confruntase cu dificultăți în plata taxelor școlare și a văzut exploatările aurifere drept o posibilă sursă de venit suplimentar.

Pentru Abigael Chelengat, în vârstă de 18 ani, motivația era similară. Nu mai lucrase niciodată într-o mină înainte de a călători la Cheporor dintr-un district învecinat. Speranța ei era să găsească suficient aur pentru a-și plăti propria educație și pentru a contribui la școlarizarea fraților și surorilor sale mai mici.

Munca în sine este simplă, dar solicitantă din punct de vedere fizic. Oamenii sparg pământul tare cu sape și lopeți, apoi transportă materialul excavat către râul sezonier.

Acolo, sedimentele sunt spălate și cernute în vase, în speranța că va rămâne o mică sclipire de aur.

Minerii mai experimentați au mers mai adânc în subteran, săpând gropi mai profunde și lucrând în jurul rocilor aflate sub suprafață.

Goana după aur din Kenya: cât aur se află, de fapt, în subteran

Există puține dispute în rândul autorităților locale cu privire la faptul că aurul a fost găsit și recuperat la Cheporor. Ceea ce rămâne neclar este cantitatea care se află efectiv sub pământ și dacă zăcământul ar putea susține o exploatare minieră viabilă din punct de vedere comercial.

Unii mineri au recuperat material în valoare de doar câteva sute de șilingi kenyeni, în timp ce o altă descoperire ar fi fost evaluată la aproximativ 78.000 de șilingi, adică aproape 600 de dolari.

Mai multe camioane încărcate cu material excavat au fost deja transportate la Ortum pentru procesare. Oficialii așteaptă să vadă ce vor arăta rezultatele.

Zvonurile despre aur îi trimit pe minerii ugandezi spre o zonă izolată din Kenya

West Pokot se află în apropierea Ugandei, iar oamenii de pe ambele părți ale graniței au de mult timp legături familiale și sociale. Din acest motiv, vestea despre aur s-a răspândit relativ rapid și dincolo de granița Kenyei.

Mugisha Godfrey, un miner artizanal din Busia, în estul Ugandei, a făcut călătoria după ce a auzit despre descoperire de la un prieten. A cheltuit aproximativ 100.000 de șilingi ugandezi, adică aproape 27 de dolari, doar pentru a ajunge la locul respectiv.

„Dormim sub copaci, iar când vine dimineața, continuăm să muncim. Uneori lucrăm atât ziua, cât și noaptea”, a spus Godfrey.

Faptul că oamenii sunt dispuși să rămână acolo chiar și după ce nu au găsit nimic ilustrează cât de puternic au influențat așteptările primele informații despre descoperire.

Cei care au cheltuit deja bani pentru a ajunge la Cheporor pot simți că nu au prea multe motive să plece înainte de a-și încerca și mai mult norocul.

Peste 200 de afaceri apar în jurul bruștei goane după aur din Kenya

Afluxul de oameni a schimbat mai mult decât peisajul. Se pare că în jurul exploatărilor au apărut peste 200 de afaceri, care furnizează hrană, băuturi, apă și alte produse necesare populației sosite brusc în zonă.

Irene Ameja a venit din comitatul învecinat Baringo pentru a vinde apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, pâine, lapte și alte alimente.

Calculul ei este simplu: dacă minerii fac bani, și cei care le furnizează produse ar putea câștiga suficient pentru a-și dezvolta propriile afaceri.

Dar așezarea s-a dezvoltat mai repede decât au putut ține pasul serviciile de bază.

Nu există apă curentă în zonă, condițiile sanitare sunt limitate, iar oamenii dorm oriunde găsesc un loc. Ameja a descris regiunea din jur drept împădurită și muntoasă, cu foarte puține facilități pentru persoanele care au sosit fără să fie pregătite pentru astfel de condiții.

Pentru femeile care rămân în zonă, lipsa unor spații de cazare sigure devine o preocupare deosebită după lăsarea întunericului. Autoritățile au intensificat patrulele de securitate, pe fondul îngrijorărilor privind violențele sexuale și siguranța femeilor și fetelor.

Oficialii sunt îngrijorați de copii și de problemele de sănătate

Creșterea bruscă a populației a pus, de asemenea, presiune asupra serviciilor publice locale. Oficialii din domeniul sănătății au fost trimiși să monitorizeze condițiile și să reducă riscul izbucnirii unor epidemii într-o așezare în care accesul la apă și condițiile sanitare sunt deja limitate.

Școlile reprezintă o altă preocupare. Pe măsură ce se apropie noul an școlar, în septembrie, autoritățile vor ca elevii atrași de zona minieră să se întoarcă în sălile de clasă și să nu rămână la locul exploatării.

Există temeri că perspectiva unor câștiguri rapide i-ar putea determina pe unii tineri să continue să lucreze în gropile miniere.

În același timp, minerii care au rămas în zonă sapă tot mai adânc. Pe măsură ce materialul ușor accesibil devine mai greu de găsit, excavarea devine tot mai intensă, iar oamenii pătrund tot mai mult în pământ în căutarea unei alte bucăți de aur care să merite efortul.