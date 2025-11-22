Un copil de doar doi ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză, în timp ce se afla în vacanță, într-un resort

Meduză Cubozoa este una dintre cele mai veninoase creaturi marine din lume. Foto:: Getty Images

O tragedie cumplită a lovit o familie de ruși aflată în vacanță în Malaysia, după ce fiul lor de doar doi ani a murit în urma unei înțepături provocate de o meduză Cubozoa, una dintre cele mai veninoase creaturi marine din lume. Micuțul Vladimir „Vova” Yakubanets se juca în apă, la mal, pe plaja Chengang din insula Langkawi, la doar o zi după ce familia sosise din orașul lor natal, Habarovsk, Rusia.

Potrivit Express, copilul a țipat brusc, iar părinții l-au scos imediat din apă. În doar câteva clipe, starea lui s-a agravat. „Era în apă foarte mică, aproape de țărm”, a povestit tatăl băiatului, Nikita Yakubanets, în vârstă de 32 de ani. „Soția l-a scos repede și mi l-a dat, apoi s-a dus să caute ceva să îi înfășoare piciorul. În acel moment, fiul meu a încetat să respire. Am încercat să îi fac masaj cardiac. Alți turiști ne-au ajutat. Ne-au dus la salvamari, dar tot ce au făcut a fost să-i curețe rana cu oțet înainte să ne trimită la clinică și apoi la spital.”

La spital, copilul a fost resuscitat, însă medicii au avut nevoie de antidotul specific, care a trebuit adus de la Penang – de la o distanță de aproape 150 km. Deși a fost tratat imediat ce antidotul a ajuns, băiețelul s-a stins din cauza complicațiilor grave provocate de toxina meduzei la spitalul Sultanah Bahiyah.

Părinții lui Vladimir, Nikita și Olga, nu intenționează să dea pe nimeni în judecată pentru neglijență. Ei spun că doresc ca moartea fiului lor să fie un avertisment pentru alți turiști. „Credem că acesta a fost scopul vieții lui – să salveze alți copii, să prevină alte tragedii”, a spus tatăl. „Vladimir era foarte bun, foarte isteț. Eram o familie fericită.”

„Fiul nostru este un erou. Este îngerașul nostru”, a adăugat mama, mărturisind că băiețelul avea răni „foarte mari” pe picioare după înțepătură. Cei doi părinți vor să îl incinereze și să ducă cenușa înapoi în Rusia.

Autoritățile malaysiene au reafirmat pericolul pe care îl reprezintă meduza cub, deși aparițiile ei sunt rare în Langkawi. Toate posturile de salvamari au fost instruite să avertizeze turiștii, iar insula se află în plin proces de monitorizare a activității acestei specii.

Înțepătura de meduză cub poate provoca dureri extrem de intense și stop cardiac în doar câteva minute dacă nu este tratată corect. Primul pas recomandat este clătirea zonei afectate cu oțet, pentru neutralizarea toxinelor și îndepărtarea tentaculelor.