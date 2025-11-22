Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal

Tânărul român a reușit să acumuleze 1115 puncte la categoria Addition – 2 cifre + 2 cifre. Foto: Captură foto Youtube

România bifează o nouă performanță internațională prin talentul excepțional al unui copil de doar 10 ani. Kevin Casian Bordea, elev la Smarty Kids Romania, a câștigat un record mondial la competiția The Live MCL Book of Mental Math World Records 2025, desfășurată la Dubai, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate calculului mintal.

Tânărul român a reușit să acumuleze 1115 puncte la categoria Addition – 2 cifre + 2 cifre, unde participanții trebuie să rezolve în timp record un număr impresionant de calcule, cu o acuratețe aproape perfectă. Performanța sa a fost descrisă de organizatori drept „una dintre cele mai spectaculoase evoluții văzute la categoria copiilor”.

Succesul lui Kevin nu este doar rezultatul talentului înnăscut, ci și al unui program intensiv de pregătire și al unei discipline extraordinare.

Meet Kevin Casian Bordea from Smarty Kids Romania — a Kids World Record Holder at The Live MCL Book of Mental Math World... Publicată de Live Math Competitions And League pe Marţi, 11 noiembrie 2025

Competiția din Dubai a reunit copii talentați din zeci de țări, însă performanța românului a stabilit un nou standard la nivel global. Categoria la care a participat este considerată una dintre cele mai dificile, testând nu doar agilitatea matematică, ci și rezistența la stres, viteza de reacție și capacitatea de a menține concentrarea pe toată durata probei.

Reușita lui Kevin confirmă încă o dată potențialul major al copiilor români în competițiile internaționale.