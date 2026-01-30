Un cuplu din Indonezia a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia. Cei doi au băut alcool și au întreținut relații sexuale

Bătaia cu nuiaua este aplicată în Aceh pentru a pedepsi o serie de infracţiuni. Foto: Getty Images

Una dintre cele mai severe pedepse de când provincia indoneziană Aceh a adoptat legea sharia a fost aplicată unui cuplu necăsătorit. Cei doi au fost acuzați de poliția sharia că ar fi consumat alcool și apoi ar fi întreținut relații sexuale. Tinerii au fost loviți cu o nuia din ratan, într-un parc public, în faţa a zeci de oameni. După ce pedeapsa a încheiat, femeia a leșinat. Potrivit autorităţilor, ea a primit un număr record de lovituri în cadrul unei sesiuni publice de pedepsire, relatează News.ro.

În total, cei doi au primit 140 de lovituri: câte 100 pentru relaţii sexuale în afara căsătoriei şi 40 pentru consumul de alcool.

Tânăra, care are 21 de ani, a leşinat după ce a îndurat pedeapsa. Trei femei din poliţia sharia au lovit-o pe rând cu un băţ din ratan, în timp ce ea plângea. Apoi, au scos-o de pe scenă şi au dus-o la ambulanţă.

Aceh, singura provincie din Indonezia care impune legea sharia

Relaţiile sexuale într-un cuplu necăsătorit sunt strict interzise în Aceh, singurul loc din Indonezia - cea mai mare ţară cu majoritate musulmană din lume - care impune legea sharia. Aceh a primit autonomie specială în 2001.

Cuplul s-a numărat printre cele şase persoane pedepsite prin lovire pentru încălcarea codului islamic, inclusiv un agent al poliţiei Sharia şi partenera sa, care au fost prinşi în imediata apropiere, într-un loc privat.

El a fost surprins singur cu ea în casa ei, a declarat Muhammad Rizal, şeful poliţiei islamice din Aceh, pentru BBC Indonesia, adăugând că ofiţerul va fi concediat. Cuplul respectiv a primit câte 23 de lovituri fiecare.

„Aşa cum am promis, nu facem excepţii, mai ales pentru propriii noştri membri. Acest lucru ne pătează cu siguranţă reputaţia”, a declarat oficialul poliţiei speciale însărcinate cu aplicarea legii islamice.

Bătaia cu nuiaua este aplicată în Aceh pentru a pedepsi o serie de infracţiuni, inclusiv jocurile de noroc, consumul de alcool, relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex şi relaţiile sexuale în afara căsătoriei. În 2025, doi bărbaţi au fost biciuiţi public de câte 76 de ori fiecare, după ce au fost găsiţi vinovaţi că au întreţinut relaţii sexuale de către tribunalul sharia.