Un cuplu din New Jersey a câștigat de două ori la loterie în doar șase luni, deși șansele erau de unu la două trilioane

1 minut de citit Publicat la 23:39 21 Noi 2025 Modificat la 23:39 21 Noi 2025

Cei doi au deja doi copii mici, de 5 ani și 11 luni, iar al treilea este pe drum. : Getty Images

Un cuplu din New Jersey a câștigat de două ori la loterie în decurs de doar șase luni, acumulând în total 4 milioane de dolari. Păstrându-și anonimatul, cei doi s-au fotografiat ascunși în spatele cecurilor uriașe oferite de Loteria din New Jersey, scrie Bild.

Două câștiguri uriașe în jumătate de an

Prima lor lovitură norocoasă a venit în aprilie, când au obținut un premiu de 1 milion de dolari (aprox. 860.000 euro) cu un bilet răzuibil. La doar câteva luni distanță, istoria s-a repetat: un alt bilet de tip „scratch-off” le-a adus 3 milioane de dolari (aprox. 2,6 milioane euro).

Totalul câștigurilor: 4 milioane de dolari (circa 3,5 milioane euro).

Potrivit oficialilor loteriei, șansele ca un astfel de scenariu să se întâmple sunt 1 la 2 trilioane – de un milion de ori mai puțin probabil decât să fii lovit de un meteorit.

Pentru ei, biletele răzuibile sunt un hobby de cuplu

Cei doi au deja doi copii mici, de 5 ani și 11 luni, iar al treilea este pe drum. Cuplul povestește, potrivit loteriei, că după primul câștig au sărbătorit „poate chiar un pic cam mult”.

„Poate chiar prea mult, spune femeia în timp ce își mângâie burtica de gravidă.”

Partenerul ei explică modul lor neobișnuit, dar amuzant, de a se relaxa:

„Cu copiii mici nu putem ieși prea des din casă. Așa că, la începutul fiecărei luni, cumpărăm câteva bilete răzuibile. După ce adorm copiii, răzuim câteva dintre ele și facem un mic concurs – cine câștigă mai mult? Se pare că măcar ne-am acoperit întotdeauna costurile.”