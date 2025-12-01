Un cuplu e acuzat că a folosit cameră ascunsă și căști pentru a câștiga aproape 600.000 de lire sterline la un cazinou

1 minut de citit Publicat la 12:27 01 Dec 2025 Modificat la 12:27 01 Dec 2025

Soții au fost arestați sub acuzația de obținerea prin înșelăciune a unui avantaj financiar / foto: Getty Images

Un cuplu din Kazahstan este acuzat că a folosit o cameră ascunsă și căști pentru a câștiga în mod fraudulos aproape 1,2 milioane de dolari australieni (593.000 de lire sterline; 784.000 de dolari) într-un cazinou din Australia, scrie BBC.

Potrivit Poliției din New South Wales, cei doi, soț și soție, au fost depistați după ce angajații cazinoului din zona Barangaroo, în centrul orașului Sydney, au observat că Dilnoza Israilova, în vârstă de 36 de ani, purta o cameră video discretă, prinsă de un tricou cu Mickey Mouse.

Femeia și soțul ei, Alisherykhoja Israilov, în vârstă de 44 de ani, au fost opriți și percheziționați, iar polițiștii au găsit asupra lor „sonde magnetizate” și un accesoriu cu oglindă pentru telefon, folosite, potrivit anchetatorilor, pentru a manipula jocurile.

Potrivit sursei citate, soții au fost arestați sub acuzația de obținerea prin înșelăciune a unui avantaj financiar.

Aceștia ajunseseră în luna octombrie în Sydney și, în aceeași zi, au solicitat să devină membri ai cazinoului.

Ulterior, cei doi au continuat să meargă de mai multe ori la cazinou și au reușit să acumuleze câștiguri de aproape 1,2 milioane de dolari australieni.

Suma uriașă a atras suspiciunile angajaților, care i-au surprins joi în flagrant.

Anchetatorii spun că dispozitivele de spionaj erau conectate la telefoanele mobile, permițând transmiterea imaginilor de pe masa de joc, iar cei doi purtau și căști ascunse prin care primeau instrucțiuni despre momentul în care să parieze.