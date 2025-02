Un cutremur de 7,6 s-a produs în Caraibe, cel mai mare din zonă din ultimii patru ani. Imagini dintr-un magazin, cu momentul seismului

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6, s-a produs sâmbătă în Caraibe, la nord de Honduras. Sistemul de avertizare de tsunami al SUA a emis inițial avertismente pentru mai multe țări și valuri de până la trei metri, dar apoi le-a anulat, după ce amenințarea a trecut, scrie BBC.

USGS (US Geological Survey) a estimat magnitudinea cutremurului la 7,6, în timp ce GFZ (German Research Centre for Geosciences) a estimat-o la 7,5.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 km, au precizat cele două institute.

A violent earthquake of 7.6 degrees shook the Caribbean Sea tonight.



The epicenter was located 215 kilometers from the Cayman Islands, so a hurricane alert was issued.



Could the recently sighted devilfish be giving a warning? pic.twitter.com/h87Z12vnu8