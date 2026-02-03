”Un efort supraomenesc”. Un băiat de 13 ani a înotat ore întregi pentru a-și salva mama și frații blocați în largul coastei australiene

Un băiat de 13 ani a fost lăudat pentru curajul său, după ce a înotat în apele agitate, pentru a-și salva mama și cei doi frați, care fuseseră duși de valuri în larg, în largul coastei Australiei. FOTO: Getty Images

Un băiat de 13 ani a fost lăudat pentru curajul său, după ce a înotat în apele agitate, pentru a-și salva mama și cei doi frați, care fuseseră duși de valuri în larg, în largul coastei Australiei. S-a întâmplat vineri, când familia se afla pe plăci de paddleboard și în caiace în Geographe Bay, iar vântul puternic i-a dus în larg, scrie BBC.

Băiatul a început să vâslească înapoi spre mal pentru a da alarma, dar caiacul său a fost răsturnat de valuri. Așa că a înotat restul de 4 kilometri. „Curajul, forța și determinarea de care a dat dovadă această familie au fost extraordinare, mai ales băiatul care a înotat 4 kilometri pentru a da alarma”, a declarat grupul Naturaliste Volunteer Marine Rescue.

Comandantul organizației, Paul Bresland, a descris eforturile băiatului ca fiind „supranaturale”. „A înotat, iar el spune că primele două ore le-a făcut cu o vestă de salvare. Curajosul băiat a simțit că nu va reuși cu vesta pe el, așa că a aruncat-o și a înotat următoarele două ore fără vestă”, a spus acesta pentru ABC News.

Băiatul a reușit să dea alarma la ora 18:00, vineri seara, iar acest lucru a declanșat o amplă operațiune de căutare a celor dispăruți de pe plaja Quindalup, lângă Busselton, a precizat poliția din Australia de Vest într-un comunicat emis luni.

Mama băiatului, în vârstă de 47 de ani, fratele său de 12 ani și sora de 8 ani au fost localizați la ora 20:30 de un elicopter de salvare, agățați de o placă de paddleboard, la aproximativ 14 kilometri în larg. „O ambarcațiune de salvare voluntară a fost direcționată către locația lor, iar toți trei au fost salvați cu succes și au fost aduși înapoi pe mal”, a mai spus poliția.

Inspectorul James Bradley a subliniat că incidentul este un avertisment important privind rapiditatea cu care se pot schimba condițiile în ocean. „Din fericire, toți cei trei purtau veste de salvare, ceea ce a ajutat la supraviețuirea lor”, a declarat el pentru presa locală. „Acțiunile băiatului de 13 ani nu pot fi suficient lăudate, determinarea și curajul său au salvat, în final, viața mamei și fraților săi.”

Familia a fost evaluată de paramedici înainte de a fi transportată la un spital din apropiere, potrivit poliției. Ulterior, familia a fost externată și a mers la echipa de salvare marină pentru a le mulțumi, a raportat ABC News.