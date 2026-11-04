Un fost învățător din China a ajuns miliardar peste noapte. Afacerea de succes care i-a adus brusc 2.500.000.000 de dolari

1 minut de citit Publicat la 11:13 04 Noi 2026 Modificat la 11:13 04 Noi 2026

Un fost învățător din China a devenit miliardar peste noapte după ce compania sa, care produce benzi adezive și alte materiale de lipire, s-a listat la bursă în China. FOTO: Getty Images

Un fost învățător din China a devenit miliardar peste noapte după ce compania sa, care produce benzi adezive și alte materiale de lipire, s-a listat la bursă în China, scrie CNN. Forbes a estimat averea lui Michael Mai la 2,5 miliarde de dolari.

Mai este președintele consiliului de administrație și directorul general al Crown New Materials Technology. Compania, care furnizează materiale adezive unor grupuri precum Tesla și Apple, a debutat marți la Bursa din Shenzhen.

În prima zi de tranzacționare, prețul unei acțiuni a urcat la un moment dat cu 787%, de la 16,98 yuani (2,55 dolari) la 150,58 yuani (22,57 dolari), potrivit Bursei din Shenzhen, a doua ca mărime din China continentală.

Mai este cetățean australian și are drept de ședere permanentă în Hong Kong. Averea sa estimată poate varia odată cu prețul acțiunilor.

În vârstă de 62 de ani, Mai ar fi lucrat ca învățător în Zhongshan, oraș din sudul Chinei unde își are sediul compania, înființată în 2000.

Și sora sa, Mai Huixia, deține acțiuni în companie. Ea are 64 de ani și este vicepreședinta consiliului de administrație. Forbes îi estimează averea la 2 miliarde de dolari, pe baza valorii acțiunilor sale.

Miercuri dimineață, prețul a coborât la aproximativ 77 de yuani (12 dolari) pe acțiune. După creșterea abruptă din prima zi, compania le-a cerut investitorilor, într-un comunicat, "să investească rațional".

Crown New Materials Technology are patru fabrici în China și una în Vietnam. Potrivit site-ului companiei, adezivii săi sunt folosiți la fixarea unor componente dintr-o gamă largă de produse, de la plafoane auto până la cipuri pentru telefoane.

Debutul companiei vine după câteva luni de scăderi pe bursele chineze, pe fondul consumului slab și al temerilor că bula din sectorul inteligenței artificiale s-ar putea sparge.

Principalii indici bursieri chinezi au pierdut peste 20% față de maximele din iunie, depășind pragul folosit pentru a identifica o piață în declin.

În urmă cu două săptămâni, autoritățile chineze au injectat 19 miliarde de dolari în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), potrivit datelor Bloomberg. A fost cea mai mare intervenție de la începutul lui 2025, când taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump au destabilizat piețele globale.