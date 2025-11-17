​Un fotbalist i-a spart casa antrenorului de la echipa adversă ca să-i fure banii

1 minut de citit Publicat la 13:50 17 Noi 2025 Modificat la 13:50 17 Noi 2025

Un jucător de fotbal în vârstă de 21 de ani de la echipa Lacco Ameno din Ischia, Italia, este cercetat de către carabinieri, după ce a fost identificat ca fiind autorul unui jaf care a avut loc la domiciliul antrenorului echipei Real Forio, o echipă rivală din Ischia.

Incidentul a avut loc noaptea, când proprietarul casei s-a trezit și a constatat că cineva intrase în casă și furase 2.000 de euro în numerar. După depunerea plângerii la poliţie, carabinierii au obținut imagini de la sistemele de supraveghere video din zonă, identificându-l cu succes pe jucătorul de fotbal în vârstă de 21 de ani, relatează TGCOM24.

Potrivit carabinierilor, furtul a avut loc în timpul nopții în interiorul locuinței managerului de la Real Forio, care s-a trezit brusc şi a descoperit că cineva intrase în casă. Astfel a anunţat imediat poliţia, iar carabinierii au deschis o anchetă prin care au reuşit să reconstituie dinamica jafului.

Analiza imaginilor de pe camerele supraveghere din zonă fost crucială, pentru că acestea au surprins un bărbat cu glugă în apropierea reședinței care apoi s-a îndepărtat în grabă. Vizionarea amănunţită a imaginilor le-a permis carabinierilor să identifice trăsături compatibile cu un tânăr cunoscut în zonă. Imaginile, comparate cu informațiile deja aflate, au direcționat rapid ancheta către tânărul de 21 de ani, membru al echipei de fotbal Lacco Ameno.

Tânărul suspect a fost localizat, iar în urma percheziţiilor poliţiştii au găsit asupra sa o geantă cu haine cumpărate recent și 1.400 de euro în numerar, reprezentând o parte din suma furată. Banii recuperați vor fi returnați proprietarului. Fotbalistul, însă, a fost pus sub acuzare.