Un francez a devenit milionar după ce a câștigat la trei lozuri într-o singură zi: „După șocul inițial, bucuria a fost imensă”

1 minut de citit Publicat la 15:33 06 Feb 2026 Modificat la 15:33 06 Feb 2026

Régis a descoperit jackpotul mult visat: 1 milion de euro / sursă foto: Getty Images

Un bărbat din Franța a câștigat la trei lozuri într-o singură zi și a ajuns milionar. El a mărturisit că primul bilet cumpărat i-a adus un câștig de 200 de euro, astfel că, entuziasmat fiind, a decis să mai cumpere încă două bilete, ultimul fiind cel mai valoros.

În data de 5 decembrie 2025, Régis, un bărbat din Franța, a mers la un magazin de unde obișnuia să cumpere tichete răzuibile.

Încă de la prima încercare, a câștigat 200 de euro, potrivit Le Figaro.

„Un gest îndrăzneț care a fost imediat răsplătit cu un mic câștig de 20 de euro la Mega Mots Croisés. Însă adevărata surpriză urma să vină”, a transmis La Française des Jeux (FDJ) pe 2 februarie, pe site-ul său oficial.

Entuziasmat, acesta a decis să mai achiziționeze încă două bilete.

La răzuirea ultimului bilet, Régis a descoperit jackpotul mult visat: 1 milion de euro.

„Suspansul a fost mare, iar la ultimul bilet răzuibil am realizat incredibilul: am câștigat 1 milion de euro”, a povestit câștigătorul.

El susține că, la scurt timp după ce a aflat de câștig, a împărtășit vestea cu familia sa.

„După șocul inițial, bucuria a fost imensă și am împărtășit acest moment cu familia mea.”

Întrebat ce are de gând să facă mai departe cu banii, el a declarat că primul plan este o vacanță alături de cei dragi, pentru a se bucura de acest moment special.

Potrivit FDJ, jocurile de tip răzuibil și extragerile au creat anul trecut 189 de milionari în Franța, adică, în medie, câte un nou milionar la fiecare două zile.