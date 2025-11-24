Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto, dar a ascuns premiul de soție ca să trăiască în lux de unul singur

2 minute de citit Publicat la 11:15 24 Noi 2025 Modificat la 11:18 24 Noi 2025

Un bărbat a câștigat la loterie, dar a ținut asta în secret față de familie FOTO: Getty Images

Un bărbat în vârstă din Japonia, care a câștigat la loterie 600 de milioane de yeni, echivalentul a aproximativ 3,8 milioane de dolari, a luat decizia de a ascunde câștigul de soția sa, cunoscută pentru zgârcenia ei. Acesta a ales, în schimb, să ducă o viață de lux în secret, scrie scmp.com.

Câștigătorul, identificat doar ca ”S”, este pensionar. Alături de soția sa trăiește la Tokyo, iar veniturile lunare pe care familia le are dintr-o singură pensie ajung undeva la aproximativ 300.000 de yeni, echivalentul a 2.000 de dolari.

În ciuda costului ridicat al vieții din capitală, dublat de cheltuielile pentru educația celor doi copii, cei doi au reușit să acumuleze economii de 27 milioane yeni (174.000 USD).

Un bilet norocos

S obișnuiește să își petreacă diminețile citind ziarul într-o cafenea locală, apoi să cumpăre câteva bilete de loterie, fiecare costând 300 yeni (aprox. 2 USD).

Într-o zi, a fost anunțat că trebuie să meargă la bancă pentru a ridica un premiu important. Acolo a aflat că este câștigătorul marelui premiu, de 600 de milioane yeni.

”Mi se pare incredibil! Suma este atât de mare încât mă sperie”, a declarat el. „Am auzit că șansele să câștigi sunt mai mici decât să fii lovit de fulger. Este o experiență rară în viață”, a adăugat el.

Secretul față de soția „economă”

După câștigarea premiului, în loc să se bucure alături de soția sa, care îi controlează strict cheltuielile, bărbatul a decis să-i ascundă câștigul. După căsătorie, femeia îi interzisese să mai bea bere și îl obligase să cumpere doar o mașină veche și ieftină.

S i-a spus că a câștigat doar 5 milioane yeni (32.000 USD) și că îi va folosi pentru renovarea casei. El a început însă să ducă, în secret, o viață de lux. Mai exact, ”s-a răsfățat” cu o mașină de lux, a rezervat sejururi la resorturi scumpe și la izvoare termale și a călătorit prin Japonia, cheltuind 18 milioane yeni (116.000 USD) în doar șase luni.

Pentru a nu fi prins, S mergea zilnic cu metroul până la parcarea unde își ținea noua mașină, purta haine vechi și se distanța de prietenii lui obișnuiți.

Vinovăție, singurătate și un trecut dureros

În timp ce călătorea, bărbatul vedea tot mai des familii cu copii și se gândea la propria familie. Totodată, îi reveneau amintiri dureroase despre tatăl său, care murise singur, după un divorț și un faliment. Și a realizat că toate emoțiile negative au pornit odată cu câștigul neașteptat.

„Dacă aș fi câștigat banii prin propriile eforturi, aș fi fost mândru. Dar bogăția obținută fără muncă scoate la suprafață amintiri neplăcute și îmi zdruncină viața”, a spus el.

În cele din urmă, S a stat de vorbă cu un consutant financiar și a decis să investească aproape 500 milioane yeni (3,2 milioane USD) în polițe de asigurare, punându-și soția și copiii ca beneficiari, în speranța că banii le vor aduce siguranță după moartea lui.