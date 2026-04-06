Un jucător la loto a pierdut premiul cel mare de 12 milioane de euro pentru că nu a revendicat banii la timp

Un bilet de loterie cumpărat în sud-estul Londrei, a expirat după perioada legală de revendicare de 180 de zile, iar jackpot-ul de 10,6 milioane de lire sterline (peste 12 milioane de euro) a rămas în casierie, în ciuda eforturilor angajaților de la loterie de a-l identifica pe câștigător.

Reprezentanții loteriei naționale britanice au confirmat că nu a fost depusă nicio cerere validă pentru biletul câștigător, care a fost cumpărat pe 4 octombrie anul trecut. Termenul-limită a expirat joia trecută, iar suma nu mai poate fi revendicată, potrivit The Guardian.

Conform regulilor, premiile nerevendicate sunt redirecționate către cauze caritabile finanțate de loterie. Astfel, jackpotul va contribui la susținerea unor proiecte comunitare.

Operatorul loteriei, Allwyn, a subliniat că astfel de situații sunt rare, mai ales în cazul premiilor de mare valoare. „În general, premiile nerevendicate sunt cele mai mici. Este extrem de neobișnuit ca un jackpot de această dimensiune să nu fie revendicat”, a declarat un purtător de cuvânt.

În prezent, cinci premii majore, fiecare depășind 3,2 milioane de lire sterline, sunt încă nerevendicate, dintre care trei sunt bilete EuroMillions sau Lotto în valoare de 1 milion de lire sterline.

Andy Carter, consilier principal pentru câștigători în cadrul Allwyn, a confirmat că, în ciuda investigațiilor, deținătorul biletului de 12 milioane de euro nu a fost identificat: „Putem confirma că premiul nu a fost revendicat, iar câștigătorul a pierdut această sumă care i-ar fi putut schimba viața”.

Acesta a adăugat că fondurile vor sprijini în continuare proiecte sociale, contribuind la cele aproximativ 33 de milioane de lire sterline alocate săptămânal inițiativelor finanțate de loterie.

Printre beneficiarii locali se numără Exchange Erith, o organizație comunitară dedicată artelor și meșteșugurilor, precum și You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, care oferă sprijin copiilor cu dizabilități și familiilor acestora.