Un medic vegetarian a murit după ce o companie aeriană i-a dat mâncare pe bază de carne

În timp ce încerca să mănânce, bărbatul s-a înecat cu un fragment de mâncare. Foto: Profimedia Images

Un pasager vegetarian în vârstă de 85 de ani a murit în timpul unui zbor Qatar Airways, după ce a fost nevoit să mănânce alimente care nu respectau dieta pe care o solicitase în prealabil, arată o plângere depusă în instanță în Statele Unite, citată de Independent.

Asoka Jayaweera, cardiolog din California de Sud, călătorea de la Los Angeles spre Colombo, Sri Lanka, pe 23 iunie 2023, cu o escală planificată la Doha. Potrivit acțiunii în justiție, la aproximativ două ore și jumătate după decolare, în timpul servirii mesei, pasagerului i s-a comunicat că nu mai sunt disponibile porții vegetariene. Echipajul i-ar fi oferit în schimb o masă obișnuită, conținând carne, sugerându-i să „să o dea la o parte”.

În timp ce încerca să mănânce, bărbatul s-a înecat cu un fragment de mâncare. Membrii echipajului au intervenit și au solicitat asistență medicală de urgență prin sistemul MedAire, un serviciu american care oferă consultanță medicală în timp real pentru incidente la bordul aeronavelor.

Documentele judiciare arată că nivelul de oxigen din sângele pacientului scăzuse la 69%, o valoare considerată periculoasă. Deși avionul survola în acel moment statul Wisconsin, echipajul ar fi comunicat că nu poate devia de la rută, susținând că se află deasupra Cercului Arctic și că urmează să traverseze Oceanul Arctic.

Aeronava a aterizat în cele din urmă la Edinburgh, Regatul Unit, unde pasagerul a fost transportat la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic. Potrivit raportului medical, decesul a survenit pe 3 august 2023, cauza fiind pneumonie de aspirație, o infecție apărută atunci când alimentele sau lichidele ajung accidental în plămâni.

Plângerea a fost inițial depusă pe 31 iulie în instanța din statul California, fiind ulterior mutată la tribunalul federal din districtul California Centrală. Familia lui Jayaweera a acuzat compania aeriană de neglijență și moarte din culpă, cerând despăgubiri peste limita stabilită prin Convenția de la Montreal, tratatul internațional care reglementează răspunderea companiilor aeriene în caz de accidente.

Convenția stabilește o limită maximă de aproximativ 175.000 de dolari pentru despăgubiri în caz de deces sau vătămare la bordul aeronavelor comerciale. Familia Jayaweera solicită daune suplimentare, dobânzi și acoperirea costurilor judiciare.