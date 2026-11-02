Un miliardar din SUA construiește o mină de pământuri rare în Australia, cu bani de la Pentagon. Ce este "Proiectul Syerston"

1 minut de citit Publicat la 19:34 02 Noi 2026 Modificat la 19:35 02 Noi 2026

Un miliardar din SUA deschide o mină de pământuri rare în Australia cu bani de la Pentagon. Va exploata scandiu. Sursă foto: Getty Images

O companie minieră australiană condusă de miliardarul Robert Friedland și susținută de Departamentul Apărării al SUA a dat startul unui proiect major în domeniul pământurilor rare, relatează Bloomberg.

Compania Sunrise Energy Metals Ltd. va dezvolta mina și rafinăria de scandiu Syerston în statul australian New South Wales, cu planul de a începe producția în anul 2028, notează sursa citată, menționând în acest sens un comunicat difuzat luni.

Scandiul, element din categoria pământurilor rare, este esențial pentru industria de apărare, pentru infrastructura destinată inteligenței artificiale și pentru alte tehnologii. În prezent, cea mai mare parte a ofertei de scandiu provine din China.

"După ce China a impus în 2025 restricții asupra exporturilor de minerale critice, aprovizionarea cu scandiu a principalelor piețe occidentale a încetat aproape complet. Riscurile legate de aprovizionarea cu scandiu din China subliniază importanța strategică a dezvoltării unor surse diversificate de producție primară a acestui element", a explicat compania Sunrise în comunicat.

Statele Unite și alte economii majore încearcă să-și asigure necesarul de minerale critice – esențiale pentru tehnologiile avansate – și să își reducă dependența de poziția dominantă a Chinei în cadrul lanțurilor globale de aprovizionare.

Având sediul la Melbourne, compania Sunrise a obținut o finanțare pe termen lung, în valoare de până la 400 de milioane de dolari, din partea Departamentului Apărării al Statelor Unite. Conform acestei companii, proiectul Syerston deține unul dintre cele mai mari și mai bogate zăcăminte de scandiu exploatabile din lume. Sunrise preconizează o producție inițială de 60 de tone pe an, volum care, în timp, s-ar putea tripla.