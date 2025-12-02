FT: Complotul miliardarilor pentru a pune mâna pe firma de asigurări Generali. „Tu ai fost cu ideea, eu doar am executat sarcina”

Guvernul italian, care nu face parte din anchetă, deține încă o participație de cinci procente la MPS. FOTO: Hepta

Un nou scandal de corupție lovește sectorul financiar italian. Cea mai veche bancă din lume, Monte dei Paschi di Siena (MPS), este din nou în centrul suspiciunilor privind tranzacțiile frauduloase, după ce în timpul crizei din 2007 a devenit un caz școală privind ascunderea de către directori a pierderilor de miliarde prin instrumente derivate.

Procurorii italieni cercetează o presupusă alianță secretă între doi dintre cei mai puternici miliardari italieni, Francesco Gaetano Caltagirone și Francesco Milleri, președintele grupului Delfin și apropiat al familiei Del Vecchio, care ar fi conspirat cu șeful creditorului Monte dei Paschi di Siena pentru a cumpăra un rival și, în cele din urmă, a prelua controlul asigurătorului Generali, potrivit Financial Times.

Investitori miliardari, în colaborare cu directorul executiv al MPS, Luigi Lovaglio, ar fi orchestrat preluarea în valoare de 17 miliarde de euro a băncii Mediobanca. Ancheta sugerează că adevărata țintă nu era însă Mediobanca, ci asigurătorul Generali, în care Mediobanca este acționarul principal.

Interceptările publicate de procurori indică faptul că Lovaglio, magnatul Francesco Gaetano Caltagirone și reprezentanți ai holdingului Delfin ar fi colaborat în secret pentru a folosi MPS ca instrument într-un plan mai amplu de preluare treptată a controlului asupra Generali, evitând o ofertă publică de cumpărare costisitoare.

Cum ar fi fost plănuit complotul

Citând stenogramele interceptărilor redate într-un mandat al procurorilor, Financial Times detaliază modul în care a fost plănuit complotul pentru preluarea asigurătorului Generali. Schema îi vizează pe directorul executiv al băncii, Luigi Lovaglio, și magnatul Francesco Gaetano Caltagirone, precum și pe actualul director executiv al Mediobanca, Alessandro Melzi d’Eril.

Vorbind în aprilie, în urma unei acțiuni complicate de apărare împotriva preluării de către Mediobanca, ce a implicat vânzarea de către bancă a participației sale la Generali pentru a finanța o ofertă nereușită pentru Banca Generali, stenogramele îl indică pe Melzi d’Eril exprimându-se direct: “Nimănui nu-i va păsa de Mediobanca odată ce renunță la Generali”.

Melzi d’Eril va fi ulterior numit director executiv al Mediobanca după preluarea acesteia de către MPS.

Procurorii susțin că discuțiile prezentate în mandat demonstrează un complot ascuns, MPS fiind folosit ca vehicul pentru a executa un plan mai amplu de a prelua în cele din urmă controlul asupra Generali fără a lansa o preluare completă și costisitoare.

Generali este unul dintre cei mai mari deținători de datorie suverană italiană, ceea ce îl face un jucător cheie în industria serviciilor financiare a țării. Directorul executiv al asigurătorului, Philippe Donnet, a fost mult timp o țintă a doi investitori miliardari care au construit o rețea de acțiuni în sectorul serviciilor financiare din Italia.

Caltagirone, un magnat roman al construcțiilor, și Delfin, compania holding a familiei miliardarului Del Vecchio, au achiziționat acțiuni substanțiale în MPS în ultimul an - pe lângă acțiunile lor existente atât în ​​Mediobanca, cât și în Generali.

Lovaglio, Caltagirone și președintele Delfin, Francesco Milleri, sunt investigați pentru manipularea pieței și obstrucționarea funcțiilor de supraveghere. Toți neagă orice faptă ilegală.

Acuzații de complot formulate de procurorii italieni

Mandatul de percheziție și confiscare susține că Grupul Delfin și Caltagirone și-au coordonat eforturile și deciziile de investiții timp de ani de zile, fără a informa piața și nici autoritățile de reglementare, recrutând în cele din urmă directorul executiv al MPS, Lovaglio, pentru a le pune în aplicare planul.

De asemenea, este citat Lovaglio întrebând Caltagirone dacă „vor face faza 2” a proiectului - un lucru despre care procurorii au spus că se referea la un plan de preluare a controlului asupra Generali, dar despre care persoane familiarizate cu conversația au spus că se referea doar la finalizarea ofertei Mediobanca.

Caltagirone și Delfin au încercat în repetate rânduri să-l detroneze pe Donnet din funcția sa de la Generali. Investitorii cred că directorul executiv a frânat expansiunea Generali și i-a limitat creșterea în comparație cu ceilalți asigurători de top din Europa, Axa și Zurich.

Preluarea Mediobanca de către MPS, care a fost finalizată în această toamnă, l-a înlăturat pe unul dintre principalii susținători ai lui Donnet, directorul executiv al băncii milaneze, Alberto Nagel, făcându-l pe directorul asigurărilor vulnerabil la încercările miliardarilor de a-l înlătura.

Lovaglio, Delfin și Caltagirone au negat întotdeauna că preluarea Mediobanca a fost o strategie de a instala în cele din urmă un director executiv la Generali, pe care îl consideră prietenos.

Pe de altă parte, în stenogramele procurorilor, Lovaglio îl laudă pe miliardar pentru conceperea proiectului Mediobanca și subliniază importanța strategică a Generali.

„Tu ai fost cu ideea, eu doar am executat sarcina... ai născocit ceva perfect, așa că felicitări pentru idee”, este citat Lovaglio despre transferul Mediobanca într-o convorbire telefonică.

De asemenea, este citat Lovaglio întrebând pe Caltagirone dacă „vor face faza 2” a proiectului - un lucru despre care procurorii au spus că se referea la un plan de preluare a controlului asupra Generali.

Controverse privind activitatea autorităților de supraveghere

Ancheta ridică întrebări serioase cu privire la autoritățile de supraveghere italiene și europene.

Banca Centrală Europeană a aprobat în iunie preluarea Mediobancă de către MPS, în ciuda obiecțiilor băncii milaneze conform cărora acționarii acesteia au acționat concertat. Plângeri similare au fost depuse și la autoritățile de reglementare italiene.

Guvernul italian, care nu face parte din anchetă, deține încă o participație de cinci procente la MPS, pe care a naționalizat-o în 2017. În noiembrie 2024, a vândut o participație de 15 procente către Delfin, Caltagirone și creditorul local Banco BPM, într-o tranzacție care este, de asemenea, analizată de procurori.

MPS, în centrul scandalurilor

MPS a devenit una dintre cele mai expuse bănci din Europa, și doar ajutoarele de miliarde oferite de guvernul italian, prin așa numitele Monte dei Paschi bonds, au salvat-o de la colapsul total, în contextul crizei financiare.

Una dintre cele mai mari controverse a vizat achiziția Antonveneta, înainte de criza din 2008, la un preț umflat de 9 miliarde de euro. Această achiziție riscantă din punct de vedere economic avea să destabilizeze sistemul bancar italian, cu consecințe politice semnificative în timpul crizei, potrivit The Guardian.

Totodată acționarii MPS au fost acuzați că au folosit intrumente derivate ilegale pentru a ascunde pierderile generate de achiziția Antonveneta. Banca a recunoscut în 2022 pierderi de 730 de milioane de euro din instrumente derivate, potrivit Corriere della Sera.