Un nou zgârie-nori, cu apartamente ultra-lux pe 109 etaje și „grădini în cer”, se construiește în Dubai. Cum va arăta Sobha SkyParks

Publicat la 12:06 05 Noi 2025 Modificat la 12:06 05 Noi 2025

Turnul zgârie-nori luxos Sobha SkyParks se construiește în Dubai. Sursa foto: Hepta/ Sobha Realty

Dubaiul continuă să-și redefinească peisajul cu proiecte arhitecturale tot mai spectaculoase. Printre acestea se numără și Sobha SkyParks, un turn rezidențial de 109 etaje, cu apartamente ultra-lux, care promite să devină un nou simbol al opulenței și inovației urbane. Proiectul impresionează prin designul futurist, facilitățile ultramoderne și conceptul său unic de „grădini în cer”.

Un turn de 450 de metri și 109 etaje

Sobha SkyParks va avea o înălțime de aproximativ 450 de metri, ceea ce îl va plasa printre primele cinci cele mai înalte clădiri din Dubai. Cu toate acestea, nu își propune să rivalizeze cu Burj Khalifa, ci să aducă o altă dimensiune a locuirii de lux – una în care natura și confortul se întâlnesc la sute de metri deasupra solului.

Designul său spectaculos îmbină cinci sub-turnuri elegante, unite într-o structură fluidă, acoperită cu fațade din sticlă minimalistă, pentru a maximiza lumina naturală și priveliștile asupra orașului.

În total, proiectul va include 684 de apartamente de lux, cu una până la patru camere, fiecare având balcoane spațioase și panorame impresionante spre Downtown Dubai, Canalul Dubai sau Golful Persic.

Patru „SkyParks” tematice suspendate

Ceea ce face din Sobha SkyParks un proiect cu adevărat unic este prezența celor patru SkyParks (n.r. grădini în cer) tematice, fiecare întins pe șase niveluri și dedicat unui tip diferit de experiență de viață.

Adventure SkyPark – o zonă de recreere și distracție pentru familii, cu piscine, tobogane, zone de joacă și un teren de padel.

– o zonă de recreere și distracție pentru familii, cu piscine, tobogane, zone de joacă și un teren de padel. Active Life SkyPark – dedicat mișcării și sănătății, include o pistă de jogging la înălțime, zone de yoga și spații de antrenament în aer liber.

– dedicat mișcării și sănătății, include o pistă de jogging la înălțime, zone de yoga și spații de antrenament în aer liber. Lush Life SkyPark – un refugiu verde cu grădini zen, lounge-uri și spații de relaxare, conceput pentru momente de liniște deasupra agitației urbane.

– un refugiu verde cu grădini zen, lounge-uri și spații de relaxare, conceput pentru momente de liniște deasupra agitației urbane. Luxe Life SkyPark – cel mai spectaculos dintre toate, aflat la aproximativ 350 de metri înălțime, va include o piscină infinity cu vedere panoramică asupra orașului, spații de relaxare și zone de socializare exclusiviste.

Aceste „parcuri în cer” aduc natura la zeci de etaje deasupra solului, redefinind conceptul de viață urbană.

Facilități de lux

Sobha SkyParks nu este doar un turn de locuințe, ci un ecosistem vertical. Printre facilitățile incluse se numără:

cinematograf privat,

zonă de grătar pentru familie,

teren de padel,

spații de coworking și business lounge,

bibliotecă și zone de lectură,

grădini suspendate și zone de relaxare în aer liber.

Finisajele interioare vor fi de cea mai înaltă calitate, cu materiale naturale, ferestre până în tavan și tehnologii smart home integrate.

O locație premium pe Sheikh Zayed Road

Amplasat strategic pe Sheikh Zayed Road, în apropiere de Business Bay și Downtown Dubai, turnul oferă acces facil către principalele atracții și centre economice ale orașului.

Conectivitatea este un punct forte: doar 5 minute până la Business Bay, 10 minute până la DIFC și 20 de minute până la Aeroportul Internațional Dubai, potrivit datelor Sobha Realty.

Sobha SkyParks nu concurează doar prin înălțime, ci prin experiența de viață pe care o promite. Cele patru SkyParks, piscina suspendată la 350 de metri și conceptul de „natură la înălțime” transformă turnul într-un simbol al luxului modern și al designului sustenabil.

Odată finalizat, proiectul va întări reputația Dubaiului ca laborator global al arhitecturii viitorului, unde ingineria, estetica și calitatea vieții se unesc într-o formă spectaculoasă.

Termen de finalizare și perspective

Conform informațiilor publicate de dezvoltator și de presa internațională, Sobha SkyParks este programat să fie finalizat între 2029 și 2031, în funcție de ritmul lucrărilor.

Proiectul a atras deja atenția investitorilor imobiliari datorită poziției sale emblematice, arhitecturii îndrăznețe și potențialului ridicat de creștere a valorii proprietăților.