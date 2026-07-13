Un pilot a scris „Mă plictisesc” pe cerul Angliei, în timpul unui zbor de probă. Compania îi laudă măiestria

sursa: captură foto Flight Radar

Un pilot pus pe şotii şi-a exprimat plictiseala scriind pe cer mesajul „I'm bored” – „Mă plictisesc” –, deasupra unui estuar din nord-vestul Angliei, scrie The Guardian.

Mesajul a fost surprins de site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24. Potrivit datelor platformei, avionul companiei Ravenair a decolat din Liverpool sâmbătă, la ora 11:25. În cele două ore de zbor, aparatul a survolat peninsula Wirral, comitatele Cheshire, nordul Ţării Galilor şi estuarul râului Dee – deasupra căruia mesajul pilotului plictisit se putea citi limpede.

Pilotul a petrecut 20 de minute trasând cele şapte litere prin bucle strânse şi unghiulare, deasupra apei dintre localităţile Talacre şi Greenfield.

„N-am mai văzut niciodată un pilot care să spună că se plictiseşte scriind asta pe cer”, a declarat Aaron Rheins, un blogger de monitorizare a zborurilor de pe TikTok.

Conform Flightradar24, mesajul a fost scris pe cer la o altitudine de aproximativ 335 de metri şi la o viteză de puţin sub 100 de noduri.

Compania aeriană a precizat că pilotul este un instructor de zbor aflat în jur de 30 de ani (n.r. – „in his 20s”, adică între 20 şi 29 de ani), care ridicase în aer un avion Piper Tomahawk pentru un zbor de test, după ce o piesă fusese înlocuită.

Managerul de operaţiuni al companiei, Wayne Barrett, a sugerat că pilotul nu va avea de suferit de pe urma isprăvii şi i-a lăudat, dimpotrivă, măiestria.

„Cred că pilotul chiar s-a plictisit puţin, fiind vorba doar de un zbor de test. Trebuie spus, totuşi, că a fost un pilotaj destul de priceput”, a declarat el pentru BBC.

„Nu are probleme, dar ne-a adus multă atenţie. Avionul e acum în siguranţă, înapoi în hangar, iar pilotul e în ziua lui liberă”, a adăugat Barrett.

El a confirmat că zborul era necesar pentru a testa piesa înlocuită, chiar dacă traseul urmat nu fusese autorizat.

„Cred că era vorba de un cilindru care trebuia schimbat. În astfel de cazuri, ridicăm avionul pentru un zbor de probă, ca să ne asigurăm că totul e în regulă – şi aşa a fost”, a spus el.

În ciuda mesajului, Barrett crede că, de fapt, pilotul a fost extrem de concentrat în acele momente: „S-a plictisit el puţin, dar probabil că, până la urmă, a trebuit să se concentreze destul de mult ca să scrie cuvintele – aşa că mai degrabă a fost orice, numai plictisit nu”.