Un preot catolic a murit strivit de un crucifix uriaș, în timpul slujbei de seară, în Ecuador. Imaginile au devenit virale

Slujba era transmisă în direct pe rețelele sociale. Foto: captură X

Un preot romano-catolic a murit, duminică, după ce a fost strivit de un crucifix uriaș în timp ce oficia slujba de seară. Incidentul teribil a avut loc într-un oraș din sud-vestul Ecuadorului, relatează ABC News, și a fost transmis în direct pe rețelele sociale. Credincioșii, șocați, nu au oprit filmarea.

Arhiepiscopia din Guayaquil, un oraș de coastă situat la 265 de kilometri sud-vest de capitala Quito, a anunțat că preotul care a murit se numea Patricio Sánchez și slujea la Biserica Perpetuo Socorro.

Sánchez făcea parte din Congregația Preasfântului Răscumpărător, un ordin religios romano-catolic fondat în 1732, care este prezent în 80 de țări.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Slujba era transmisă în direct pe rețelele sociale. În imagini, care nu pot fi redate aici, se poate vedea cu crucifixul greu se desprinde de pe peretele aflat deasupra altarului și se prăbușește peste preotul care oficia slujba.

Părintele a fost lovit în cap și s-a prăbușit la pământ.

Credincioșii aflați la slujbă au țipat și au sărit să îl ajute pe preot, iar transmisiunea în direct a continuat câteva clipe după tragedie.