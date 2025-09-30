Un pui de maimuță cu blana portocalie s-a născut la grădina zoologică din Oklahoma: „E ceva deosebit pentru noi”

Micuțul, un mascul, are blana portocalie și reprezintă o atracție pentru vizitatorii grădinii zoologice / sursă foto: Facebook - Oklahoma City Zoo and Botanical Garden

La grădina zoologică din Oklahoma, SUA, s-a născut un pui de maimuță cu blană portocalie, care atrage toate privirile. Specialiștii spun că nuanța de portocaliu îl ajută să fie mai ușor observat de restul grupului, însă se va înnegri în decurs de un an.

Un pui de langur negru Tonkin, o specie pe cale de dispariție, s-a născut în data de 8 septembrie. Micuțul, un mascul, are blana portocalie și reprezintă o atracție pentru vizitatorii grădinii zoologice.

Potrivit specialiștilor, blana se va înnegri în decurs de un an. Pam și Ripley, părinții micuțului, au blana neagră și sunt recunoscuți după perciunii lor albi, foarte vizibili.

„Prin culoarea sa distinctivă, puiul este mai ușor de recunoscut de către membrii familiei”, a explicat directorul grădinii zoologice, Pace Frank, pentru revista People.

„Această naștere este ceva deosebit, foarte specială pentru grădina zoologică și echipa noastră”, a declarat Shannon Charles-Ray, curator pentru primate la Grădina Zoologică din Oklahoma.

De asemenea, Dwight Lawson, directorul executiv și CEO al grădinii zoologice, a declarat că „fiecare naștere este un motiv de sărbătoare, dar pentru ecologiști, aceasta este una specială”.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii clasifică langurii François ca specie pe cale de dispariție, deoarece există doar între 2.000 și 2.100 de exemplare mature din această specie de maimuțe din Vechiul Continent, după ce populația sălbatică a scăzut cu 50% în 37 de ani.