Un sat de vacanță, unde au avut loc filmările unei emisiuni TV, a fost scos la vânzare pentru suma de 8,8 milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 22:59 18 Oct 2026 Modificat la 22:59 18 Oct 2026

Proprietatea se numește Darwin Lake și se află în apropiere de Matlock. Sursă foto: Instragram - Darwin Lake Holiday Village

Un sat de vacanță din Anglia, care a fost folosit ca locație pentru filmările emisiunii de reality TV The Neighbourhood, prezentată de Graham Norton, a fost scos la vânzare pentru 8,8 milione de euro, potrivit The Independent. Întreaga locație include căsuțele, o capelă, o clădire de la intrare, o piață centrală cu spațiu verde și un spațiu destinat evenimentelor.

Proprietatea se numește Darwin Lake și se află în apropiere de Matlock. Terenul cuprinde 17 căsuțe din piatră, aproximativ 20 de acri de teren rural și un lac.

În trecut, locația a fost folosită anterior pentru filmările emisiunii-concurs difuzate de ITV, în care mai mulți participanți locuiau în căsuțe alăturate și concurau pentru un premiu de aproape 300.000 de euro. De altfel, locul a devenit popular odată cu această emisiune.

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Întregul complex poate fi cumpărat, iar oferta include căsuțele, o capelă, o clădire de la intrare, o piață centrală cu spațiu verde și un spațiu pentru evenimente.

În total, proprietatea are 34 de dormitoare și 32 de băi, iar căsuțele pot găzdui până la 127 de persoane.

În prezent, Darwin Lake este folosit în prezent pentru nunți și reuniuni.

În ultimii ani, au existat discuții pentru dezvoltarea unui hotel și a unor facilități de agrement.