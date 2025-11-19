Lula da Silva îl trimite pe cancelarul Friedrich Merz "într-un bar, să danseze", după declarațiile "jignitoare" la adresa gazdei COP30

Cancelarul Friedrich Merz a fost acuzat de xenofobie în presa braziliană, iar președintele Lula da Silva l-a sfătuit să meargă "într-un bar, să danseze", după ce s-a plâns de condițiile de la COP30. Sursă colaj: Getty Images

Președintele brazilian Lula da Silva i-a răspuns cancelarului german Friedrich Merz, după ce acesta a făcut declarații considerate jignitoare la adresa orașului Belem, gazdă a Conferinței ONU privind schimbările climatice (COP30), scrie miercuri Agerpres.

Belem, capitala statului Para din nordul Braziliei, este un oraș cu 1,4 milioane de locuitori, având o climă caldă şi umedă.

Infrastructura sa este limitată și mai mult de jumătate din populație locuiește în favelas - termenul brazilian pentru ghetouri.

Polemica a izbucnit după ce presa a reprodus declarațiile cancelarului conservator la revenirea acestuia în țară de la summit-ul șefilor de stat care a precedat COP30.

Cancelar german: "Am întrebat: Cine ar vrea să rămână în Belem? Nimeni n-a ridicat mâna, lumea era bucuroasă că a părăsit acel lor"

"Trăim în unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. I-am întrebat pe jurnaliștii care m-au însoțit în Brazilia săptămâna trecută: 'Cine dintre voi ar vrea să rămână aici?' Nimeni nu a ridicat mâna. Toată lumea era încântată că s-a întors în Germania și că a părăsit acel loc", a declarat Merz la Berlin.

"El (cancelarul) ar fi trebuit să meargă într-un bistro din Para, să danseze în Para, să guste mâncărurile din Para", a replicat marți președintele brazilian.

"El şi-ar fi dat seama că Berlinul nu-i oferă nici măcar 10% din calitatea vieții din Para", a insistat Lula da Silva.

Merz, acuzat de xenofobie în presa braziliană

Guvernatorul statului Para, Helder Barbalho, a criticat, la rândul său, pe platforma X, "discursul plin de prejudecați al cancelarului german".

"Este curios să vezi cum cei care au contribuit la încălzirea planetei sunt surprinși de căldura din Amazonia", a adăugat el.

"Din nefericire, cancelarul federal german a susținut un discurs prin de aroganță şi de prejudecăți, contrar poporului său, care îşi arată pe străzile din Belem fascinația pentru orașul nostru", a intervenit şi primarul Igor Normando.

Și presa braziliană l-a taxat pe cancelar pentru declarațiile sale.

Pe site-ul UOL (Universo online), o cronică a jurnalistului Jamil Chade, publicată marți, avea drept titlu: "Merz, xenofobia ta este noul zid al Berlinului".

Merz dă înapoi după declarațiile la adresa gazdei COP30

În urma polemicii, un purtător de cuvânt al lui Merz a transmis un comunicat în care se afirmă că șeful guvernului german "şi-a exprimat regretul că lipsa de timp l-a împiedicat (...) să cunoască mai bine frumusețea naturală impresionantă a regiunii" amazoniene.

El şi-a exprimat, de asemenea, "marele său respect pentru reușita organizării unei conferințe internaționale atât de importante la Belem".

Presa internațională notează că liderul brazilian a insistat ca această Conferință a ONU asupra schimbărilor climatice să aibă loc în Amazonia, în pofida criticilor cu privire la infrastructura din Belem.