Un șofer de TIR a construit o machetă imensă a oraşului New York, în 21 de ani, într-un subsol. Acum, un muzeu expune „Little Apple”

În subsolul casei sale, șoferul de TIR american Joe Macken a construit, timp de 21 de ani, o machetă uriașă a New York-ului. Sursa foto: Profimedia Images

În subsolul casei sale din Clifton Park, un șofer de TIR american, Joe Macken, a transformat un hobby într-un proiect monumental: o machetă exactă a orașului New York, realizată cu minuțiozitate timp de 21 de ani, care va fi expusă, începând de joi, la Muzeul Orașului.

Macheta, supranumită de autor „Little Apple” (n.r. „micul măr”, trimitere la „Big Apple” așa cum este supranumit New York-ul), acoperă o suprafață impresionantă de 15 metri pe 8 metri și este alcătuită din aproape 800.000 de piese din lemn de balsa, fixate pe peste 300 de plăci de polistiren.

Fiecare pătrățel din creația sa reprezintă aproximativ o milă pătrată din oraș, reușind să surprindă toate cinci cartiere, fiecare clădire, pod, stadion și punct de interes, potrivit CBS News.

„Este aproape ca și cum te-ai afla în avion și ai privi prin hublou”, a declarat Joe Macken, acum în vârstă de 63 de ani, referindu-se la perspectiva unică pe care macheta o oferă asupra orașului. „Oamenii străbat orașul tot timpul, dar nu-l văd cu adevărat așa. De obicei, ei se uită în sus. Aici, privești în jos.”

Turnurile gemene sunt incluse în macheta uriașă

O mică abatere de la realitate este inclusă în machetă: turnurile gemene, distruse în atacurile de la 11 septembrie 2001, apar alături de noul One World Trade Center, oferind o combinație între trecut și prezent.

Joe Macken, originar din Queens și stabilit la aproximativ 270 de kilometri nord de New York, a început proiectul în primăvara anului 2004, cu ideea simplă de a construi clădirea RCA din Rockefeller Center din lemn de balsa.

Bucuria de a lucra la această replică l-a determinat să continue: a construit întregul Rockefeller Center, apoi Midtown, Manhattan și în final întreg orașul New York. Când subsolul a devenit prea mic pentru proiect, Macken a mutat macheta într-un spațiu de depozitare.

„Pur și simplu voiam să o privesc”, a mărturisit el. „Nu știam ce voi face cu ea. Nu am planuri. Niciodată nu mi-am imaginat că va ajunge într-un muzeu.”

Proiectul său nu ar fi fost posibil fără sprijinul constant al soției sale, Trish, și al celor trei copii. „Este un miracol că ea a fost atât de înțelegătoare cu obsesia mea”, a spus Macken. La gluma soției sale că poate nu știa toate detaliile planurilor lui pe termen lung, Joe a răspuns cu umor: „Voi continua. Voi construi tot statul New York dacă va fi nevoie. Nu se va termina niciodată.”

Muzeul Orașului New York expune macheta

Ideea de a expune macheta a venit din partea Muzeului Orașului New York, după ce personalul său a descoperit lucrările lui Macken pe TikTok, unde au acumulat milioane de vizualizări.

Elisabeth Sherman, conservator-șef și director adjunct al muzeului, a spus că speră ca vizitatorii să „își găsească propriile istorii în această machetă” și să redescopere orașul printr-o perspectivă diferită, fie că este vorba despre locurile unde trăiesc, despre originile familiei lor sau despre locuri pe care doresc să le viziteze.

Macheta va fi expusă pentru prima dată la Muzeul Orașului New York din Manhattan, alături de alte replici impresionante, inclusiv cea mai mare machetă a orașului, construită pentru Expoziția Universală de la New York din 1964 și expusă în Queens.

Ce este lemnul de balsa

Lemnul de balsa este un tip de lemn extrem de ușor și moale, folosit frecvent în modelism și construcții ușoare. Iată câteva caracteristici principale:

Greutate foarte mică : Este unul dintre cele mai ușoare lemne din lume, ceea ce îl face ideal pentru machete, avioane model și proiecte unde greutatea contează.

: Este unul dintre cele mai ușoare lemne din lume, ceea ce îl face ideal pentru machete, avioane model și proiecte unde greutatea contează. Textură moale și maleabilă : Se taie, se sculptează și se șlefuiește foarte ușor, chiar și cu un cuțit obișnuit sau cu un cutter de modelism.

: Se taie, se sculptează și se șlefuiește foarte ușor, chiar și cu un cuțit obișnuit sau cu un cutter de modelism. Culoare deschisă : Are nuanțe de bej sau crem, ceea ce îl face ușor de vopsit sau lăsat natural.

: Are nuanțe de bej sau crem, ceea ce îl face ușor de vopsit sau lăsat natural. Rezistență decentă în raport cu greutatea: Deși e moale, lemnul de balsa este suficient de rezistent pentru structuri mici și machete complexe.

Se obține din arborele de balsa, care crește în mod natural în zonele tropicale din America de Sud, în special în Ecuador.

Practic, lemnul de balsa este „lemnul preferat al modelatorilor”, iar Joe Macken l-a folosit pentru a sculpta aproape un milion de clădiri pentru macheta sa a uriașă a orașului New York.