Un tânăr a găsit un teanc de bani lângă un bancomat și i-a dus la poliție: „Nu mă așteptam să primesc atât de mult înapoi”

Ceea ce Marko nu știa este că legea croată prevede și o recompensă pentru cei care returnează bunuri pierdute. Foto: Getty Images

Marko, un tânăr din Zagreb, a avut parte de o surpriză neașteptată când, în drum spre casă, a descoperit lângă un bancomat un teanc de bancnote în valoare totală de 1.500 de euro, scrie Blic.

„Mergeam liniștit de la serviciu spre casă când am văzut pe jos un teanc de bani, legat frumos cu un elastic. Când am desfăcut, am văzut că erau bancnote de 50 și 100 de euro – în total 1.500. Nu e o avere, dar pentru cineva poate însemna o întreagă lună de salariu. Așa că m-am dus direct la poliție și am explicat ce s-a întâmplat. Mi-au spus că am procedat corect, pentru că banii găsiți nu pot fi păstrați”, a povestit el pentru presa locală.

Ceea ce Marko nu știa este că legea croată prevede și o recompensă pentru cei care returnează bunuri pierdute. „Mi-au spus că, dacă proprietarul se prezintă, am dreptul la 10% din sumă, dacă nu aleg să renunț la acel procent. Nu aveam habar că legea prevede așa ceva”, a spus el.

După cinci zile, Marko a fost sunat de poliție. „Mi-au spus că s-a prezentat cineva să-și recupereze banii. M-am bucurat sincer și am refuzat orice recompensă. A fost interesant să aflu cum funcționează tot procesul”, a mărturisit el.

Ce spune legea în Croația

Potrivit legislației croate, orice persoană care găsește bani sau un obiect pierdut este obligată să anunțe proprietarul sau, dacă nu-l cunoaște, să predea bunul la poliție ori la serviciul local pentru obiecte pierdute.

Indiferent de valoare, cel care găsește are dreptul la o „recompensă” de obicei de 10% din sumă, dacă proprietarul își revendică bunul. Dacă în decurs de un an proprietarul nu se prezintă, cel care a găsit banii poate deveni proprietar legal.

Totuși, păstrarea banilor fără anunțarea autorităților este considerată „însușire necuvenită” și poate fi pedepsită cu amendă sau chiar cu închisoare, în funcție de circumstanțe.

Cum stau lucrurile în Serbia

În Serbia, regulile sunt diferite. Legea nu prevede o recompensă pentru cel care găsește bani și nu îi oferă dreptul de proprietate după o anumită perioadă. Singura obligație este ca persoana să predea imediat banii proprietarului (dacă este cunoscut) sau poliției.

Cea mai sigură practică, spun autoritățile sârbe, este ca predarea banilor să fie consemnată într-un proces-verbal. În acest fel, cel care îi găsește dovedește că a acționat corect și evită eventuale consecințe legale.

Reținerea banilor fără a-i declara poate fi considerată infracțiune și poate duce la amenzi sau chiar la pedeapsă cu închisoarea de până la un an.