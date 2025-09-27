Un tânăr de 32 de ani a murit subit cu o săptămână înainte de luna de miere: „Nu s-a mai putut face nimic”

O tragedie a lovit o familie din Marea Britanie după ce un tânăr proaspăt căsătorit a murit subit din cauza unei boli cardiace nediagnosticate, chiar cu o săptămână înainte de plecarea în luna de miere, scrie The Independent.

Cei doi erau împreună de 14 ani, încă din adolescență, dar abia cu șase luni înainte reușiseră să se căsătorească. Destinația de vis urma să fie Portugalia, însă planurile le-au fost spulberate de un eveniment neașteptat și devastator.

Soția lui a povestit cum și-a găsit partenerul fără suflare pe canapea, după ce s-a întors de la muncă. „Am sunat imediat la ambulanță și am început resuscitarea. I-am făcut masaj cardiac aproximativ șase minute – deși mi s-au părut o eternitate. Paramedicii au continuat încercările timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic”, a mărturisit ea.

Rămasă văduvă la scurt timp după nuntă, femeia s-a mutat împreună cu socrii săi, Sharon și Fraser, pentru a trece împreună prin procesul de doliu. „Nu ascundem faptul că suferim. Ne exprimăm durerea, plângem, vorbim, suntem sinceri unii cu alții. Dacă cineva are o zi grea, toți ne strângem în jurul lui pentru a-l sprijini”, a spus ea.

Durere, dar și motivație pentru schimbare

Pentru a-și găsi un sens în suferință, văduva a decis să participe la evenimentul caritabil Kiltwalk din Edinburgh, parcurgând 34 de kilometri pentru a strânge fonduri în sprijinul British Heart Foundation (BHF). Totodată, a mărturisit că această pierdere i-a schimbat radical modul de a-și privi propria sănătate:

„Beam prea mult, mâncam prea mult, dar apoi mi-am dat seama că nu vreau să mor tânără. Așa că încerc să am mai multă grijă de mine. Zilele grele încă există, dar sunt mai rare acum. Când mă gândesc prea mult la ceea ce s-a întâmplat, doare fizic. Însă acum încerc să transform durerea în ceva bun. Nu am putut să-l salvăm pe Iain, dar putem să atragem atenția asupra sănătății inimii și să ajutăm alte persoane să trăiască vieți mai lungi și mai sănătoase.”

O persoană moare la fiecare trei minute

Statisticile sunt îngrijorătoare. Potrivit British Heart Foundation, în Marea Britanie o persoană moare din cauza bolilor cardiovasculare la fiecare trei minute.

David McColgan, director BHF Scoția, a declarat: „Trista realitate este că, în fiecare săptămână, aproximativ 350 de familii din Scoția își pierd un membru drag din cauza unor afecțiuni cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral. Am înregistrat cifre record de persoane afectate de boli de inimă și factori de risc cardiovascular de la începutul acestui deceniu, iar în 2023, decesele cauzate de boli cardiace au atins cel mai înalt nivel din 2008. Ne dorim să oferim oamenilor mai mult timp alături de cei dragi, prin valorificarea progresului științific și prin descoperiri care să ne ajute să avem inimi mai sănătoase, pentru mai mult timp.”