Un tânăr jucător de cricket a murit la doar 17 ani după ce a fost lovit de o minge, în timpul antrenamentului

Ben se antrena în plasele de cricket purtând cască, dar fără protecție pentru gât. Foto: Facebook / Cricket Victoria

Comunitatea sportivă din Australia este în doliu după moartea unui adolescent de 17 ani, Ben Austin, care a fost lovit mortal de o minge de cricket în timpul unui antrenament la Melbourne, scrie BBC.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, pe terenurile de antrenament din Ferntree Gully, când Ben se antrena în plasele de cricket purtând cască, dar fără protecție pentru gât. Mingea, lansată cu un dispozitiv manual folosit pentru a crește viteza aruncărilor, l-a lovit direct în zona gâtului.

Serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului, în jurul orei 17:00, iar tânărul a fost transportat de urgență la spital în stare critică. A fost plasat pe suport vital, însă a murit două zile mai târziu, joi.

„A fost smuls un suflet luminos”

Tatăl său, Jace Austin, a declarat că familia este „devastată complet” de pierderea „frumosului nostru Ben”.

„Pentru mine și pentru Tracey, Ben era un fiu adorat, un frate iubitor pentru Cooper și Zach, și o lumină în viețile tuturor celor care l-au cunoscut.

Tragedia ne-a răpit băiatul, dar ne găsim un strop de liniște știind că a plecat făcând ceea ce iubea cel mai mult – jucând cricket cu prietenii, așa cum făcea în fiecare vară”, a spus el.

Familia Austin a transmis și un mesaj de sprijin pentru colegul care se afla la antrenament în momentul accidentului:

„Această tragedie a afectat doi tineri. Gândurile noastre se îndreaptă și către el și familia sa.”

Tatăl lui Ben a mulțumit comunității locale de cricket pentru sprijinul oferit și echipajelor medicale care au intervenit.

Un ecou al tragediei lui Phil Hughes

Directorul executiv al Cricket Victoria, Nick Cummins, a descris momentul ca fiind „extrem de dificil” pentru toți cei implicați, amintind de un incident similar care a șocat lumea cricketului acum un deceniu.

„Mingea l-a lovit în gât într-un mod asemănător cu accidentul suferit de Phil Hughes acum zece ani”, a spus Cummins pentru postul public ABC.

În 2014, jucătorul australian Phillip Hughes a murit după ce a fost lovit de o minge în zona gâtului în timpul unui meci din competiția Sheffield Shield. Moartea lui a dus la îmbunătățirea echipamentelor de protecție pentru sportivi, inclusiv introducerea gărzii de gât – pe care Ben nu o purta în momentul accidentului.

O promisiune frântă prea devreme

Potrivit oficialilor, Ben era un jucător talentat și un căpitan respectat în echipele de juniori din sud-estul Melbourne-ului.

„Este sfâșietor să vezi o viață tânără curmată atât de brusc, mai ales când făcea ceva ce iubea din toată inima”, a spus Cummins.

Clubul său, Ferntree Gully Cricket Club, i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale, descriindu-l drept un tânăr care „aducea bucurie tuturor”. Clubul i-a invitat pe prieteni și suporteri să lase „bâtele de cricket la poartă pentru Benny” – un gest simbolic similar celui făcut în memoria lui Phil Hughes în 2014.

De asemenea, Waverley Park Hawks Junior Football Club, unde Ben a jucat peste 100 de meciuri de fotbal australian, l-a descris drept „amabil, respectuos și un sportiv remarcabil”.

„Comunitatea noastră a pierdut un tânăr extraordinar, care se transforma într-un adult de excepție. Absența lui se va simți mult timp”, a transmis clubul.