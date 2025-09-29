Un tată din Florida a ratat nașterea fiicei sale, după ce polițiștii l-au arestat din greșeală

Confuzia s-a produs din cauza asemănării cu numele unui alt bărbat. Foto: Getty Images

Un tată din Florida a trăit un coșmar după ce a fost arestat pe nedrept și a petrecut aproape două săptămâni în închisoare, ratând astfel nașterea fiicei sale. Totul, din cauza unei simple greșeli de nume, scrie nypost.com.

Samuel Vasquez, în vârstă de 29 de ani, din Jacksonville, a fost ridicat de polițiști pe 12 septembrie și acuzat de agresiune. În loc să-și țină copilul nou-născut în brațe, a fost dus în cătușe la închisoarea din Duval County și apoi transferat la peste 300 km distanță, în Polk County, pentru niște fapte pe care nu le comisese niciodată.

Confuzia s-a produs din cauza asemănării cu numele unui alt bărbat – Samuel Vazquez, 41 de ani – care era căutat pentru atacarea fostei iubite și a câinelui acesteia, în apropierea unui magazin din Polk County. Singura „dovadă” a poliției? O literă diferită în numele de familie. În rest, cei doi nu aveau absolut nimic în comun: vârste diferite, date de naștere diferite, înfățișare și constituție complet opuse.

Avocații lui Vasquez au reușit să demonstreze după 13 zile că autoritățile greșiseră flagrant. Mai mult, camerele de supraveghere surprinseseră adevăratul agresor în timp ce comitea fapta, dar anchetatorii continuau să creadă că au „prins” persoana corectă la sute de kilometri distanță.

„Un om nevinovat a fost arestat și trimis la închisoare. În 25 de ani de carieră n-am mai văzut o anchetă atât de neglijentă,” a declarat Rajan Joshi, avocat principal.

Avocații au mers chiar la victima agresiunii, i-au arătat fotografia lui Samuel Vasquez și au primit un răspuns categoric: „Nu l-am văzut niciodată pe acest om în viața mea.”

Toate acuzațiile au fost retrase, iar Samuel Vasquez a fost eliberat imediat. Între timp, adevăratul agresor, Samuel Vazquez, a fost prins în alt județ și urmează să fie extrădat în Polk County pentru a răspunde în fața legii.