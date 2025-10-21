Un zgârie-nori de pe strada miliardarilor din New York este plin de crăpături, iar experții sunt îngrijorați

Clădirea Park Avenue nr. 432 din New York prezintă numeroase fisuri FOTO: Getty Images

Clădirea Park Avenue nr. 432 din New York, Statele Unite ale Americii prezintă numeroase fisuri şi probleme care îi îngrijorează pe experţi şi pe locuitorii VIP care locuiesc acolo.

Înălțimea excesivă a clădirii a fost o sursă de inconveniente pentru locuitori timp de ani de zile, care se plâng de întreruperi constante ale serviciilor și de scurgeri, dar acum problema pare a fi structurală, din cauza apariţiei crăpăturilor vizibile și a resturilor care cad, deformând fațada și îngrijorând locuitorii. Experții atribuie deteriorarea alegerii unor materiale nepotrivite.

La doar câțiva ani de la deschidere, 432 Park Avenue, un simbol al noii linii orizontale a Manhattanului și a Billionaire's Row, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere rezidențiale din lume, se află în centrul unei crize structurale care i-a îngrijorat de ceva vreme pe ingineri, locuitori și autorități. Cu o înălțime de 426 de metri și 96 de etaje, turnul rezidențial, finalizat în 2015 și proiectat de arhitectul Rafael Viñoly, a fost considerat multă vreme o capodoperă a ingineriei minimaliste, capabilă să rivalizeze cu giganții arhitecturali din Big Apple în ceea ce privește grandoarea.

Astăzi, însă, aceeași clădire, care a găzduit antreprenori, magnați și vedete internaționale precum Jennifer Lopez, jucătorul de baseball Alex Rodriguez sau magnatul saudit al comerțului cu amănuntul Fawaz Alhokair, prezintă acum crăpături adânci, cu beton care se sfărâmă și semne evidente de deteriorare. Potrivit New York Times, preluat de Fanpage, numeroase documente judiciare și rapoarte de expertiză independente au confirmat că structura este supusă în mod continuu unor solicitări mai mari decât cele așteptate, cu daune extinse de-a lungul fațadei și la mai multe elemente portante.

Milionarii din zgârie-nori se plâng că trăiesc ca-n ghetou: le sar siguranțele, au igrasie și rămân blocați în lift

În 2021, chiar New York Times relatase deja despre starea deplorabilă a clădirii, chiriașii bogați și, prin urmare, exigenți, plângându-se de inundații constante, defecțiuni ale lifturilor și chiar de o groapă de gunoi care scotea un zgomot asurzitor de fiecare dată când era folosită. La acea vreme, inconvenientele erau atribuite înălțimii excepționale a clădirii 432, dar acum problemele par mult mai grave și structurale.

Analizele converg asupra a doi principali vinovați: vântul și apa. Designul ultra-subțire al turnului, conceput pentru a atinge înălțimea maximă pe o bază mică, îl face în mod natural predispus la balansări și vibrații, dar situația a fost agravată de alegerea materialelor.

Fațada complet albă, destinată în principal din motive estetice, a necesitat utilizarea unui amestec de beton mai puțin rezistent. Astăzi, însă, acea decizie riscă să se dovedească dezastruoasă: infiltrarea apei corodează armătura de oțel, în timp ce oscilațiile induse de vânt amplifică microfracturile.

Inginerul Steve Bongiorno, care a studiat cazul, a explicat pentru ziarul din New York că „fisurile nu numai că reduc rigiditatea structurii, dar deschid calea pentru alte daune: coroziune, desprinderea de material și ferestre slăbite”. Cu alte cuvinte, riscul nu este doar estetic, ci potențial periculos atât pentru cei care locuiesc în turn, cât și pentru cei care se întâmplă să meargă prin umbra sa.

Neplăceri zilnice și bătălii legale

De-a lungul anilor, lifturile perpetuu defecte, scurgerile de umezeală de la etajele superioare și lucările repetate de întreținere au dus la tensiuni considerabile între dezvoltatori și rezidenți. Potrivit unui raport CNN din luna mai a anului trecut, rezidenții au acuzat, de asemenea, compania imobiliară care administrează 432 Park că a ignorat în mod deliberat preocupările legate de beton, ridicate la momentul respectiv de diverși consultanți, inclusiv arhitectul Viñoly, acum decedat.

Aceste procese au avut însă efectul secundar de a întârzia şi mai mult intervențiile cele mai urgente. De luni de zile, autoritățile din New York au efectuat inspecții periodice, raportând cantități mici de materiale deteriorate, dar excluzând, deocamdată, orice riscuri imediate pentru pietoni. Cu toate acestea, mai mulți experți vorbesc despre un fel de „bombă cu ceas din beton”, gata să explodeze dacă nu se întreprind lucrări de consolidare în valoare de sute de milioane de dolari.