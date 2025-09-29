Unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume a fost descoperit în Germania. Ce înseamnă pentru economia UE

Mină de litiu, unul dintre cele mai importante zăcăminte pentru industria verde. Foto: GettyImages

Unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume a fost descoperit în regiunea Altmark, din nordul Germaniei. Specialiștii estimează resursele la 43 de milioane de tone de carbonat de litiu. Anunțul a fost făcut de compania Neptune Energy, care a precizat că descoperirea are un potențial uriaș pentru piața europeană.

Neptune Energy deține deja licență de exploatare și mai multe permise de explorare pentru litiu în zonă. Extracția va fi realizată printr-o metodă modernă și prietenoasă cu mediul: direct din saramură, fără mine deschise și fără bazine de evaporare, scrie TVN24.

Andreas Scheck, CEO Neptune Energy, a transmis că acest proiect are potențialul de a contribui semnificativ la aprovizionarea Germaniei și Europei cu litiu, o resursă esențială.

„Această nouă evaluare subliniază potențialul enorm al zonelor noastre licențiate din Saxonia-Anhalt. Acest lucru ne permite să contribuim în mod semnificativ la piața germană și europeană de aprovizionare cu litiu, o materie primă esențială”, a declarat acesta.

De asemenea, Axel Wenke, directorul departamentului New Energy al Neptune Energy, a subliniat că regiunea Altmark oferă condiții ideale pentru tranziția de la producția de gaze naturale la extracția ecologică a litiului.

„Regiunea Altmark combină potențialul geologic, infrastructura existentă și know-how-ul tehnic - condiții perfecte pentru a finaliza cu succes transformarea de la producția de gaze naturale la extracția ecologică a litiului”, subliniază Axel Wenke, directorul departamentului New Energy al Neptune Energy.

Neptune Energy derulează din septembrie un al treilea proiect-pilot, prin care testează un nou proces de extracție a litiului pe bază de adsorbție. Dacă va obține toate autorizațiile necesare, compania plănuiește să verifice în continuare funcționarea unei instalații de extracție, un pas esențial spre producția comercială.

Litiul și compușii săi sunt utilizați pentru a produce, printre altele, aliaje de înaltă rezistență utilizate în aviație, celule de litiu și baterii litiu-ion.