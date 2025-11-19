VIDEO Hoţii au smuls un bancomat din zidul unei bănci şi l-au târât pe străzile oraşului. Mai multe maşini au fost avariate

Publicat la 15:09 19 Noi 2025

Carabinierii au intervenit la sucursala băncii, au securizat zona și au efectuat toate investigațiile necesare pentru a stabili circumstanțele incidentului.

Un jaf ca-n filme a avut loc în localitatea Casalnuovo, din provincia Napoli, Italia, unde infractorii au furat un bancomat: l-au legat de mașina lor și au fugit, târându-l pe străzile din centrul orașului, după cum reiese dintr-un videoclip filmat de un locuitor și postat pe rețelele sociale.

Hoții au mers la o bancă din centrul orașului Casalnuovo, și, după ce au intrat, au scos bancomatul din zid. Apoi l-au legat cu o frânghie în spatele mașinii și au fugit, târând seiful greu de metal pe străzile orașului, relatează Fanpage.

În fuga lor îndrăzneață, infractorii au avariat și mașini parcate, împrăștiind resturile de la bancomat pe carosabil. Carabinierii au intervenit la sucursala băncii, au securizat zona și au efectuat toate investigațiile necesare pentru a stabili circumstanțele incidentului.

De asemenea, nu este clar câți infractori au fost implicați, iar suma de bani cu care hoții au reușit să scape nu a fost încă stabilită. Există, de asemenea, camere de supraveghere video în zonă, care ar putea oferi informații utile în identificarea infractorilor.