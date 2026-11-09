VIDEO Mon Laferte a fost lovită de un telefon aruncat din public în timp ce susținea un concert în Las Vegas

<1 minut de citit Publicat la 15:00 09 Noi 2026 Modificat la 15:03 09 Noi 2026

Cântăreața chiliană Mon Laferte a fost lovită de un telefon aruncat din public în timpul unui concert care a avut loc la Los Angeles. Sursa foto: Hepta

Un telefon aruncat din public a lovit-o în față pe cântăreața chiliană Mon Laferte, în timpul unui concert în Las Vegas, Statele Unite.

Incidentul a fost surprins în mai multe înregistrări video, în care se vede cum obiectul o lovește pe artistă în timp ce aceasta interpreta piesa „Amárrame”, relatează Corriere della Sera.

Imediat după impact, Laferte și-a acoperit fața cu mâna și s-a îndreptat spre culise pentru a primi îngrijiri. Ulterior, a revenit pe scenă și și-a reluat reprezentația. Persoana responsabilă pentru aruncarea obiectului a fost evacuată din incintă.