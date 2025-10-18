Video viral în Biroul Oval. Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye” și la un moment dat s-a întâmplat ceva neașteptat

Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”. FOTO: Captură video X Margo Martin

Andrea Bocelli mai ratează uneori o notă. Celebrul tenor italian Andrea Bocelli, a fost chemat de Donald Trump, să îi cânte în Biroul Oval. La un moment dat, tenorul a falsat o notă în timp ce interpreta „Time to Say Goodbye”, varianta în engleză a piesei originale „Con Te Partirò” și a zâmbit stânjenit. Imaginile au devenit virale.

Într-un clip video publicat vineri pe platforma X (fosta Twitter) de Margo Martin, consilieră în comunicare pentru administrația Trump, se poate vedea cum vocea lui Bocelli nu sună exact așa cum și-ar fi dorit. Artistul, recunoscut pentru perfecționismul său, și-a dat seama imediat și a zâmbit, întinzând mâna spre o persoană aflată lângă el.

Andrea Bocelli sings in the Oval Office ??? pic.twitter.com/Aawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025

După vizita lui Bocelli, președintele Trump le-a spus jurnaliștilor că tenorul italian va reveni la Casa Albă pe 5 decembrie, pentru un recital complet.

Artistul are deja programat un concert la Capital One Arena din Washington, în 14 decembrie, unde cel mai probabil va include din nou celebra piesă în repertoriu.

Aceasta nu ar fi fost prima dată când Bocelli cântă pentru Trump. În decembrie 2016, s-a vehiculat că tenorul ar fi trebuit să fie prezent la ceremonia de inaugurare prezidențială, însă, potrivit relatărilor din presa americană, momentul a fost anulat. Publicația Page Six scria la acea vreme că artistul ar fi renunțat pentru a evita un posibil val de critici, dar și pentru că însuși Trump i-ar fi recomandat să nu participe, anticipând reacțiile negative.

Totuși, Tom Barrack, președintele comitetului inaugural al lui Trump, a oferit o altă explicație în cadrul emisiunii Squawk Box de la CNBC: „Bocelli și soția lui sunt prieteni ai președintelui încă de la început. El s-a oferit să cânte dacă ar fi fost de ajutor, dar președintele i-a spus că nu este necesar. Nici măcar nu s-a ajuns la întrebarea ‘Poți? Vrei?’ - sunt pur și simplu prieteni foarte buni, și atât.”

Prezența lui Bocelli la Casa Albă va avea loc cu două zile înainte ca Trump să găzduiască Gala Anuală Kennedy Center Honors, eveniment care recunoaște contribuțiile importante din domeniul artei și divertismentului.

Printre personalitățile care vor fi onorate în acest an se numără George Strait, Kiss, Michael Crawford, Gloria Gaynor și Sylvester Stallone.