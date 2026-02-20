Zborul Boeing Starliner, declarat „incident de tip A”. Raportul explică de ce doi astronauți au rămas nouă luni pe ISS

Astronauții Sunita „Suni” Williams și Barry „Butch” Wilmore vorbesc în cadrul unei conferințe de presă la Centrul Spațial NASA Johnson. Cei doi astronauți au fost lansați către ISS la bordul unei nave Boeing Starliner, pentru o misiune programată să dureze opt zile, în iunie 2024. După apariția unor defecțiuni ale navei, li s-a cerut să rămână pe stație, ceea ce a prelungit misiunea la nouă luni. Ei s-au întors pe Pământ pe 18 martie, la bordul unei nave SpaceX Dragon. sursa foto: Getty

Probleme tehnice și deficiențe de supraveghere au făcut ca doi astronauți să rămână la bordul Stației Spațiale Internaționale luni de zile peste perioada estimată inițial.

O investigație privind zborul problematic al navei spațiale Starliner, construită de Boeing, către Stația Spațială Internațională în 2024 a scos la iveală o serie de erori tehnice și manageriale atât din partea NASA, cât și a companiei aerospațiale, relatează The New York Times.

Jared Isaacman, administratorul NASA, a declarat joi, într-o conferință de presă, că problemele evidențiază deficiențe în cultura organizațională a agenției spațiale, care ar putea pune în pericol viața astronauților.

La recomandarea raportului, NASA a clasificat zborul drept „incident de tip A”, cel mai înalt nivel de gravitate pentru un eșec de misiune. Pierderea navetelor spațiale Columbia și Challenger, în urma căreia au murit astronauții aflați la bord, a fost, de asemenea, încadrată la tip A.

Eșecul Starliner i-a lăsat pe cei doi astronauți, Suni Williams și Butch Wilmore, pe Stația Spațială timp de nouă luni. Șederea lor ar fi trebuit să dureze doar opt zile, deși nu ar fi fost surprinzător dacă zborul de test s-ar fi prelungit la câteva săptămâni.

„Încercăm să punem lucrurile în ordine și să clasificăm situația în mod corespunzător, astfel încât să fie învățate lecțiile necesare”, a declarat Isaacman la prezentarea concluziilor.

Potrivit acestuia, cele mai îngrijorătoare probleme nu au fost legate de defecțiuni hardware, ci de „luarea deciziilor și conducere, care, dacă nu sunt corectate, pot crea o cultură incompatibilă cu zborul spațial cu echipaj uman”.

Cel mai mare pericol pentru astronauți a apărut în momentul în care propulsoarele Starliner au cedat în timpul apropierii de stația spațială. Un număr suficient de propulsoare a fost repus în funcțiune pentru a permite andocarea cu succes.

„În acel moment, dacă s-ar fi luat alte decizii, dacă propulsoarele nu ar fi fost recuperate sau dacă andocarea ar fi eșuat, rezultatul acestei misiuni ar fi putut fi foarte, foarte diferit”, a spus Isaacman.

În timp ce inginerii Boeing și NASA au încercat să înțeleagă ce nu a funcționat, Williams și Wilmore au rămas luni de zile pe stație. În cele din urmă, NASA a decis ca Starliner să revină pe Pământ fără echipaj, iar cei doi astronauți s-au întors ulterior cu o navă Crew Dragon a companiei SpaceX.

După retragerea navetelor spațiale în 2011, NASA a contractat Boeing și SpaceX pentru transportul astronauților către și dinspre Stația Spațială Internațională. Prima misiune SpaceX, în 2020, a fost un succes, iar compania condusă de Elon Musk a lansat ulterior încă 12 misiuni pentru NASA.

Succesul SpaceX arată cum o abordare antreprenorială poate accelera progresul NASA la costuri mai mici, însă dificultățile Boeing demonstrează cât de mult poate rămâne în urmă o astfel de strategie. NASA a adoptat un model similar și pentru modulele de aselenizare din cadrul programului Artemis, care va duce astronauți pe suprafața Lunii.

Printre deficiențele menționate în raportul anchetatorilor se numără testarea insuficientă, continuarea zborului în condițiile în care inginerii nu înțelegeau pe deplin defecțiunile anterioare ale propulsoarelor și supravegherea inadecvată exercitată de NASA asupra Boeing.

Isaacman a precizat că problemele legate de propulsoare nu sunt încă pe deplin rezolvate. „Nu vom mai zbura, cu echipaj sau fără, până când nu va fi pregătită”, a spus el.

Raportul descrie, de asemenea, disfuncționalități atât la Boeing, cât și la NASA. „Dezacordurile privind opțiunile de întoarcere a echipajului au degenerat în comportament neprofesionist în timp ce echipajul se afla încă pe orbită”, a declarat Isaacman.

Într-un comunicat, Boeing a transmis că rămâne angajată față de programul Starliner.

„Boeing a înregistrat progrese substanțiale în implementarea măsurilor corective pentru provocările tehnice întâmpinate și a realizat schimbări culturale semnificative la nivelul echipei, care se aliniază direct cu concluziile raportului”, a precizat compania. „Raportul NASA va consolida eforturile noastre continue de a ne îmbunătăți activitatea”.

Starliner este doar un exemplu al problemelor de inginerie din ultimii ani ai Boeing. Reputația companiei a fost grav afectată de prăbușirea fatală a două avioane 737 Max în 2018 și 2019.

În ianuarie 2024, un panou s-a desprins de pe un alt 737 Max, reaprinzând îngrijorările privind standardele de calitate și siguranță ale companiei.

Stația Spațială Internațională este programată să fie retrasă din uz în 2030. În noiembrie, NASA și Boeing au modificat contractul Starliner, reducând numărul de zboruri garantate de la șase la patru.

Cu toate acestea, Isaacman a afirmat că NASA rămâne angajată să utilizeze Starliner. Oficialii agenției au declarat că existența mai multor nave spațiale operate de companii diferite oferă opțiuni în cazul în care una dintre ele întâmpină probleme.

„Vor exista și alte stații spațiale, vă garantez acest lucru”, a spus el. „Și vor avea nevoie de acces pentru echipaj și marfă către și dinspre orbita joasă a Pământului. Iar eu cred că națiunea și lumea au de câștigat atunci când există mai mulți furnizori capabili să facă acest lucru”.