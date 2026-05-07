Marco Rubio s-a întâlnit cu Papa Leon. E prima vizită a unui oficial SUA la Vatican de la atacurile lui Trump

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit joi cu Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic de la Vatican. Vizita lui Rubio are loc într-un moment de tensiuni fără precedent între Washington și Vatican, după ce Donald Trump a lansat o serie de atacuri la adresa Suveranului Pontif. Casa Albă neagă că Rubio a fost trimis să discute cu papa pentru a reseta relația cu Vaticanul și pentru a-i împăca pe catolicii americani revoltați, însă experții spun că Washingtonul are nevoie de normalizarea relațiilor cu papa și chiar de sprijinul acestuia în dosarul Cubei, relatează CNN.

Vizita lui Rubio are loc după criticile extraordinare lansate de președintele Donald Trump la adresa primului papă american din istoria de 2.000 de ani a Bisericii Catolice, după ce pontiful și-a exprimat opoziția față de operațiunea militară americană din Iran.

Suveranul Pontif a continuat, de asemenea, să susțină interesele refugiaților și migranților, într-un contrast puternic cu administrația Trump.

Avionul lui Rubio a aterizat joi dimineață la Roma, chiar în ajunul primului an de pontificat al lui Leon. Apoi, secretarul de stat s-a deplasat la Palatul Apostolic, reședința oficială a Papei, unde a avut loc întâlnirea.

Pope Leo received Marco Rubio, US Secretary of State, in the Vatican this morning. pic.twitter.com/bYLJ1brh93 — Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2026

Înaintea plecării, șeful diplomației americane a respins ideea că întâlnirea cu Papa Leon reprezintă o încercare de resetare a relațiilor diplomatice cu Vaticanul, pe care SUA s-au bazat ani de zile ca partener umanitar. Totuși, el a recunoscut că „există multe subiecte de discutat cu Vaticanul”, inclusiv Cuba.

„Călătoria nu este legată de altceva decât de faptul că este normal să avem contacte cu ei”, a declarat Rubio marți, într-o conferință de presă la Casa Albă.

Papa Leon, criticat virulent de Trump

Vizita sa la Roma și la Vatican are loc în contextul în care Trump nu doar că l-a criticat pe papă pentru poziția sa privind războiul, ci a atacat și aliații europeni tradiționali ai SUA, testând astfel relația transatlantică într-un mod nemaivăzut de zeci de ani.

Rubio urmează să se întâlnească vineri și cu premierul italian Giorgia Meloni și ea o țintă a criticilor continue ale lui Trump, pentru ceea ce el a numit lipsa de sprijin față de războiul SUA împotriva Iranului.

După întâlnire, Rubio era așteptat să discute și cu alți oficiali importanți ai Vaticanului, inclusiv cu cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun.

Aceasta a fost a doua întâlnire dintre Rubio, un catolic devotat, și papa născut la Chicago și prima întâlnire cunoscută dintre un membru al administrației americane și Leon după aproape un an. Rubio și vicepreședintele JD Vance s-au întâlnit cu el după liturghia de inaugurare a pontificatului de anul trecut.

Într-o postare amplă pe Truth Social luna trecută, Trump l-a criticat pe Leon, descriindu-l drept „SLAB în privința criminalității și teribil pentru politica externă”.

„Leon ar trebui să se concentreze pe rolul de papă, să dea dovadă de bun-simț, să înceteze să mai facă pe plac stângii radicale și să se concentreze pe a fi un mare papă, nu un politician. Asta îi face mult rău și, mai important, face rău Bisericii Catolice!”, a scris Trump.

Papa Leon a răspuns o zi mai târziu că „nu se teme” de administrația Trump și că va continua să vorbească pentru pace, dar a insistat că „nu este în interesul său” să intre într-o dezbatere cu președintele american. Un oficial al Vaticanului, minimalizând ulterior tensiunile, a declarat pentru CNN, cu un zâmbet ironic, că „președintele Trump este prea inteligent pentru a intra într-un conflict cu un papă american”.

Însă atacurile lui Trump la adresa lui Leon nu sunt doar fără precedent, ci și continue. Luni, Trump l-a atacat din nou pe papă, afirmând că acesta „pune în pericol mulți catolici și mulți oameni”, susținând că Leon ar fi de acord ca Iranul să dețină arme nucleare.

Comentariile par să fi atras o reacție critică din partea ministrului italian de Externe, care a declarat marți că atacurile la adresa pontifului nu sunt acceptabile și nici utile pentru cauza păcii.

Papa spune că poate fi criticat „cu adevărul”

Marți, Leon a declarat că oamenii sunt liberi să îl critice, însă ar trebui „să o facă spunând adevărul” și că „misiunea Bisericii este să predice Evanghelia și pacea”.

Referitor la acuzațiile lui Trump privind armele nucleare, papa a spus că Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, „așa că nu există niciun dubiu în această privință”.

Rubio a minimalizat marți noul atac verbal al lui Trump.

De la alegerea sa în luna mai a anului trecut, primul papă american nu a avut niciun contact direct, potrivit informațiilor oficiale, cu Donald Trump.

Vaticanul a precizat clar că nu va exista o vizită papală în Statele Unite în 2026, în mare parte din cauza alegerilor legislative intermediare din noiembrie, papa evitând să viziteze țări aflate în campanie electorală.

Tensiunile au crescut și după apariția informațiilor potrivit cărora, pe 22 ianuarie, Pentagonul a avut o întâlnire neobișnuită cu ambasadorul papal în Statele Unite. Deși atât Vaticanul, cât și Pentagonul au contestat unele relatări despre discuții, o sursă de la Vatican a descris întâlnirea pentru CNN drept „fără precedent” și „tensionată”.

Oficialii spun că întâlnirea de joi reprezintă o încercare de a depăși schimburile publice de replici și de a reveni la diplomația discretă preferată de Sfântul Scaun.

Preotul Antonio Spadaro, oficial al Vaticanului, consideră că întâlnirea dintre papă și Rubio urmărește „temperarea retoricii”, în timp ce Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, le-a declarat jurnaliștilor că secretarul de stat vine pentru „o discuție sinceră despre politica SUA și pentru dialog”.

Și, deși scopul principal al vizitei nu este politic, există un potențial avantaj dacă Rubio reușește să reducă tensiunile. Deși mulți catolici au votat pentru realegerea lui Trump, unii experți pun sub semnul întrebării logica politică a atacurilor la adresa papei.

Analistul-șef de date al CNN, Harry Enten, a evidențiat nivelul ridicat de popularitate al Papei Leon. După ce l-a criticat pe papă, președintele a publicat, apoi a șters, o imagine generată cu AI în care apărea ca o figură asemănătoare lui Hristos, despre care ulterior a spus că îl înfățișa ca medic.

SUA ar vrea sprijinul Papei în dosarul Cuba

Unul dintre subiectele discutate joi a fost, cel mai probabil, Cuba. Administrația Trump a intensificat blocada economică asupra insulei, încercând să forțeze Havana să accepte un acord politic, iar președintele american a continuat să evoce posibilitatea unei intervenții militare.

Între timp, Vaticanul este activ diplomatic în Cuba și a contribuit la negocierea recentei eliberări a unor prizonieri. Administrația Trump a colaborat cu Biserica Catolică pentru distribuirea a 6 milioane de dolari ajutor umanitar pe insulă, a declarat Rubio marți.

„Suntem dispuși să trimitem mai mult ajutor umanitar Cubei, distribuit prin intermediul Bisericii”, a adăugat Rubio.

Francesco Sisci, directorul Institutului Appia, un think tank care urmărește diplomația Vaticanului, a declarat: „Vor vorbi despre Cuba și ar fi ciudat să nu o facă. Dar diavolul se ascunde în detalii.” El a spus că Vaticanul ar sprijini o „tranziție” în conducerea politică a Cubei, însă ar fi foarte dificil să i se ceară papei să binecuvânteze orice acțiune violentă.

Sisci a declarat pentru CNN că Biserica va „ține cont de bunăvoința” lui Rubio de a veni la Vatican, dar va fi „atentă la orice tentativă de manipulare”. El a comparat întâlnirea cu o versiune modernă a episodului de la Canossa, când împăratul romano-german Henric al IV-lea și-a cerut public iertare și s-a supus Papei Grigore al VII-lea în anul 1077.

Rubio a sugerat marți că cele două părți ar putea găsi puncte comune și în privința îngrijorărilor legate de persecuția minorităților creștine din Africa, regiune pe care Leon a vizitat-o recent.

„Avem multe de discutat cu ei și colaborăm destul de mult pe această temă”, a spus el.

Cu toate acestea, diferențele dintre papalitate și administrația Trump rămân semnificative. Christopher White, cercetător senior la Initiative on Catholic Social Thought and Public Life de la Universitatea Georgetown, a declarat că războiul din Iran va fi „în capul listei” pe agenda întâlnirii, alături de „tratamentul migranților și al persoanelor marginalizate, inteligența artificială și reducerile USAID”.

„După atacul fără precedent al președintelui la adresa papei și folosirea blasfemiatoare a imaginilor religioase aceasta este încercarea administrației de a reseta relațiile cu Vaticanul și probabil de a repara relația cu mulți catolici revoltați de un astfel de comportament”, a spus White, care a petrecut timp cu Leon al XIV-lea înainte de alegerea sa și este autorul cărții „Papa Leon al XIV-lea: În interiorul conclavului și zorii unui nou pontificat”.