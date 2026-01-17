Marea ambiție a Indiei: Independență în sectorul magneților din pământuri rare. Cât de realist e planul de 800 de milioane de dolari

În noiembrie 2025, India a aprobat un plan de 73 de miliarde de rupii (800 de milioane de dolari) care ar putea ajuta țara să își reducă dependența de China într-unul dintre cele mai strategice domenii ale lanțului de aprovizionare global: magneții din pământuri rare. Aceste componente mici, dar puternice, stau la baza vieții moderne: de la vehicule electrice și turbine eoliene la smartphone-uri, scanere medicale și echipamente de apărare. Provocarea Indiei este însă mai complexă, scrie BBC News.

Dezvoltarea unui ecosistem complet de pământuri rare este costisitoare, complexă și consumatoare de timp. Concentrându-se în schimb pe magneți, unul dintre cele mai utilizate produse din pământuri rare, India își propune să atingă mai rapid independența.

Însă succesul său va depinde de cât de repede țara poate stăpâni tehnologia, obține materiale și se poate extinde, spun experții.

În cadrul schemei, producătorii selectați vor primi capital și stimulente legate de vânzări pentru a produce 6.000 de tone de magneți permanenți pe an, în termen de șapte ani. Scopul este de a satisface cererea internă în creștere, oficialii preconizând că se va dubla în cinci ani.

Experții din industrie avertizează că banii, singuri, nu vor fi suficienți.

India importă astăzi 80-90% din magneți și materiale conexe din China, care controlează peste 90% din prelucrarea globală a pământurilor rare. Cifrele oficiale arată că țara a importat magneți și materii prime conexe în valoare de aproximativ 221 de milioane de dolari în 2025.

Această dependență a fost expusă anul trecut, când China a restricționat exporturile în timpul unei dispute comerciale, afectând producătorii auto și firmele de electronice din India și forțând industria vehiculelor electrice (EV) să exploreze alternative la magneții din pământuri rare.

Perturbarea a fost temporară, dar lecția a persistat: fără o strategie suverană privind pământurile rare, industrii întregi rămân vulnerabile.

India nu este singura care se luptă să găsească alternative. UE, Australia și alte țări au lansat eforturi similare pentru a slăbi controlul Chinei.

„Pentru multe țări, momentul impus de controale a fost o surpriză”, spune Rajnish Gupta, specialist în politici fiscale și economice la EY India.

Provocarea Indiei este însă mai complexă.

În primul rând, îi lipsește expertiza industrială. Țări precum Japonia, Coreea de Sud și Germania au petrecut ani de zile rafinând tehnologia de fabricare a magneților. India, prin comparație, nu are practic nicio experiență la scară comercială, spun experții.

„Acesta este un pas bun în direcția corectă, dar este doar începutul. India va avea nevoie de parteneriate strategice pentru a importa tehnologie, a-și califica forța de muncă și apoi a-și dezvolta propriile capacități”, spune Neha Mukherjee de la Benchmark Mineral Intelligence, o firmă de consultanță specializată în baterii și elemente din pământuri rare.

Sunder Raju, cercetător șef la Institutul Național de Cercetări Geofizice (NGRI), a împărtășit îngrijorarea.

„Nu este posibil să dai pur și simplu 73 de miliarde de rupii și să te aștepți la un produs fără o experiență solidă în cercetare și dezvoltare”, a spus el.

Există mai multe centre de cercetare, subliniază el, care pot fi puse în aplicare în această sarcină. O instalație a fost inaugurată în 2023 la Centrul de Cercetare Atomică Bhabha, iar o altă fabrică susținută de parteneri publici și privați își propune să producă 5.000 de tone de magneți pe an până în 2030.

Dar niciunul nu a raportat încă producție.

Există, de asemenea, problema materiilor prime. India deține a treia cea mai mare rezervă de pământuri rare din lume, aproximativ 8% din totalul global, în mare parte în nisipurile statelor de coastă precum Kerala, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra și Gujarat. Cu toate acestea, reprezintă mai puțin de 1% din mineritul global.

O singură mină este operațională în statul Andhra Pradesh, din sudul țării, iar până de curând cea mai mare parte a producției sale era exportată în Japonia în baza unui acord bilateral. Cu toate acestea, în iunie 2025, India ar fi cerut companiei miniere de stat, IREL, să suspende aceste exporturi pentru a proteja aprovizionarea cu resurse interne.

Ca să fim corecți, India lucrează activ pentru extinderea operațiunilor miniere și de prelucrare. De exemplu, a înființat Misiunea Națională pentru Minerale Critice (NCMM), în cadrul căreia s- a angajat să mențină stocuri și să își mențină lanțul de aprovizionare rezistent.

Dar chiar dacă reușește să își acceseze propriile rezerve de pământuri rare, deține doar o parte din elementele necesare pentru a produce magneți. Are surplusuri de pământuri rare mai ușoare, cum ar fi neodim, dar îi lipsesc cantități extractibile de elemente mai grele, cum ar fi disprosiul și terbiul, care sunt esențiale pentru mulți magneți de înaltă performanță.

Astfel, apare o întrebare cheie: chiar dacă magneții sunt fabricați în India, materiile prime vor proveni tot din China?

Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la amploarea acestei operațiuni.

„India consumă deja aproximativ 7.000 de tone de magneți pe an. Producerea a 6.000 de tone până la începutul anilor 2030 ar putea lăsa țara în continuare deficitară și expusă pe măsură ce cererea continuă să se accelereze”, spune dna Mukherjee.

„Dacă nu creștem capacitatea, problema nu se rezolvă. Vom fi în continuare dependenți de China, iar China se va extinde”, subliniază ea.

Experții subliniază, de asemenea, că o altă provocare va fi stabilirea prețului magneților fabricați pe plan intern, astfel încât aceștia să nu fie subcotați de importuri. Magneții chinezi sunt ieftini și, dacă alternativele fabricate în India nu au prețuri competitive, importurile ar putea continua să domine.

Soluția, susțin unii, ar putea consta în stimulente nu doar pentru producători, ci și pentru cumpărători.

„Speranța este că jucătorii indieni vor continua să își depună energia antreprenorială și să pună în mișcare ecosistemul”, spune Gupta.

În ciuda provocărilor, introducerea schemei este o recunoaștere a ambiției Indiei de a-și consolida propriul ecosistem de pământuri rare, iar acest lucru merită, adaugă el.

„Cred că asta e cu siguranță mai bine decât să nu fi făcut pasul deloc”, concide el.