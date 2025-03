Mărturia exclusivă a unui supravieţuitor al tragediei din Macedonia de Nord: "Am spart un perete, am ieşit prin gaura făcută în el"

El este unul dintre tinerii care au supravieţuit în urma incendiului devastator izbucnit în clubul "Pulse" din oraşul Kocani. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un supravieţuitor al tragediei din Macedonia de Nord a vorbit în exclusivitate cu echipa Antena 3 CNN şi a făcut dezvăluiri despre infernul dezlănţuit în clubul care a ars din cauza artificiilor. Potrivit declaraţiilor sale, toate uşile erau închise şi că a fost nevoit să spargă un perete pentru a fugi din calea flăcărilor.

Mărturia exclusivă a unui supravieţuitor al tragediei din Macedonia de Nord

Tânărul a povestit cu multă durere în glas scenele care au urmat după ce scânteile artificiilor au aprins buretele de pe tavanul clubului "Pulse" din oraşul Kocani, care se află la aproape 100 de kilometri est de capitala Skopje. Membrii trupei DNK concertau în faţa a 1.500 de spectatori.

"Totul a început atunci când trupa a urcat pe scenă. Ulterior, s-a aprins focul, iar în 50 - 60 de secunde, totul era cuprins de flăcări. Din păcate, cei care au încercat să oprească focul nu au reuşit", a precizat supravieţuitorul în cadrul interviului pe care i l-a oferit lui Laurenţiu Rădulescu, reporter Antena 3 CNN.

Ulterior, tânărul a spus că el, prietenii săi, dar şi alte persoane au reuşit să se salveze ieşind printr-o gaură pe care el a făcut-o în unul dintre pereţii clubului.

"Noi am încercat să ieşim, dar era foarte greu, pentru că uşile erau închise, le-am împins, am spart peretele. Am fost unul dintre cei care au spart peretele, aşa că am sărit prin gaura din perete, nu am ieşit pe uşă.

Am încercat să calmăm spiritele, erau foarte mulţi oameni înăuntru, iar unul dintre principalele motive pentru care sunt atâţia morţi este din cauza panicii care s-a creat", a mai menţionat supravieţuitorul tragediei din Macedonia de Nord.

O tânără de 19 ani, care a supravieţuit în urma infernului care s-a declanşat în timpul concertului susţinut de trupa DNK, a povestit că a fost călcată în picioare de persoanele care se împingeau ca să ajungă la singura uşă a localului de noapte. Cu lacrimi în ochi, Marija Taseva a spus că sora sa se numără printre cei care şi-au pierdut viaţa în tragedia din Macedonia de Nord.

Morminte săpate cu excavatorul pentru victimele din clubul "Pulse"

Cimitirul oraşului Kocani este extins pentru înmormântarea celor 59 de copii şi tineri, care au vârste până la 26 de ani.

"Este o imagine pe care nu credeam, sincer, s-o văd vreodată – cimitirul din Kocani, practic, a trebuit să fie extins pentru ca noi gropi să fie săpate cu ajutorul utilajelor. Gropi îm care vor fi înmormântate persoanele care au murit în clubul «Pulse»", a spus Laurenţiu Rădulescu, reporter Antena 3 CNN.

Potrivit anchetatorilor, clubul "Pulse" funcţiona fără licenţă.