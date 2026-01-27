Mărturia unui muncitor român ar putea schimba cursul anchetei privind tragedia de Revelion din Crans-Montana

Familiile victimelor cer insistent o anchetă amănunțită în acest caz, începând cu lipsa controalelor în acel local din 2019. Sursa foto: Getty Images

Mărturia unui muncitor român care a lucrat la negru pentru renovarea localului Le Constellation din Crans-Montana, unde de Revelion a avut loc incendiul în urma căruia au murit 40 de tineri, ar putea duce la răsturnarea anchetei în acest caz.

În 2015, în timpul renovărilor de la clubul Le Constellation, Jacques Moretti a fost supus unor inspecții din partea autorităţilor, despre care el însuși le-a mărturisit anchetatorilor: „Au fost verificări. Am fost amendat.”

Acest aspect a fost dezvăluit de site-ul elvețiano-german Blick, preluat de publicaţia Il Giornale, care a confirmat că autoritățile erau la curent cu lucrările efectuate la locul unde a avut loc masacrul de Revelion, dar că, conform legislației din Valais, modificările interioare nu au necesitat cerere de autorizație. Se pare că Moretti a fost obligat să plătească o amendă pentru efectuarea unor lucrări de renovare în interiorul restaurantului, în cadrul cărora a colaborat cu un zidar român plătit la negru. Informaţia a fost relatată de presa elvețienă, care a avut acces la documente.

Cazierul judiciar al lui Moretti în Elveția pentru lucrări ilegale fusese deja făcut public, dar acum ziariştii elvețieni au confirmat că infracțiunile au fost comise în timpul renovării localului Le Constellation, când au fost instalate panouri fonoabsorbante neconforme în subsol. Aceste panouri au reprezentat un factor semnificativ în propagarea incendiului, alături de reducerea lățimii scării, care fusese, de asemenea, modificată în acea perioadă.

Moretti îl cunoștea pe român de mai multă vreme, în condiţiile în care îl angajase şi în perioada 2008- 2010 la renovarea unei case din Corsica. Dar când unul dintre avocații victimelor care au participat la interogatoriul său, așa cum prevede legea, i-a cerut suspectului să furnizeze datele de contact ale zidarului român, omul de afaceri a refuzat: „Pentru a-l proteja, nu intenționez să dezvălui aceste informații”.

Parchetul din Elveţia poate ajunge la bărbat în orice moment și este posibil să-l fi interogat deja, deoarece mărturia sa ar putea fi crucială în procesul penal.

Deocamdată, Jacques și Jessica Moretti sunt acuzați de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere, care în Elveția se pedepsesc cu până la trei ani de închisoare, deoarece sunt infracțiuni de „neglijență”. Însă, dacă ancheta constată că soţii Moretti erau conștienţi de periculozitatea materialelor instalate în incintă și de riscul ridicat de inflamabilitate și a acceptat riscul pentru a economisi bani, atunci acuzația ar fi schimbată în intenție și s-ar putea ajunge o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Din acest motiv, mărturia românului s-ar putea dovedi crucială în obținerea dreptății pentru victime.

„Doar ancheta va stabili dacă aceste lucrări ar fi trebuit raportate autorităților”, a declarat presei expertul în securitate antiincendiu din Berna, Urs Käser care a precizat că, fără o cerere de autorizație, nu este nevoie de verificare.

Cazul Crans-Montana, la 26 de zile de la tragedia în care au murit 40 de tineri, continuă să genereze controverse. Eliberarea pe cauțiune a lui Jacques Moretti a șocat opinia publică, dar dorința de adevăr și dreptate este mai profundă. Familiile victimelor, cei care nu mai sunt printre noi și cei care vor fi afectați pentru totdeauna de ceea ce s-a întâmplat la clubul Le Constellation cer insistent o anchetă amănunțită în acest caz, începând cu lipsa controalelor în acel local din 2019.