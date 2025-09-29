Mesaj în limba română de la Emmanuel Macron pentru moldoveni. Liderii UE, fericiţi după rezultatul alegerilor de la Chişinău

1 minut de citit Publicat la 12:52 29 Sep 2025 Modificat la 12:52 29 Sep 2025

Macron a transmis un mesaj în limba română. Foto: Getty Images

Liderii europeni au transmis mesaje de felicitări luni către Republica Moldova, după ce partidul pro-european PAS, partidul Maiei Sandu, a câştigat detaşat alegerile parlamentare de duminică. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj în limba română pe X.

Pro-europenii de la Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) au obţinut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova. Mesaje de felicitare au venit de la Ursula von der Leyen, Kaja Kallas şi Emmanuel Macron, dar şi de la Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan.

Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română

"În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate", a scris şeful statului francez pe X, în limba română.

În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță.



Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 29, 2025

Urusla Von der Leyen: Ți-ai exprimat clar alegerea - Europa. Democrația. Libertatea

"Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea.

Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea.

Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține", a scris şefa UE pe X.

?? Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. September 29, 2025

Kaja Kallas: Un "da" clar pentru un viitor european

"Votul Moldovei este un "da" clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformarea și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății.

Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE", a scris şi şefa diplomaţiei europene.