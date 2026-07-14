Miliardarul Warren Buffett oprește donațiile către fundația lui Bill Gates, după aproape două decenii

Bill Gates şi Warren Buffett, la un eveniment organizat în New York, la începutul anului 2017. Sursa foto: Getty Images

Investitorul miliardar Warren Buffett a încetat să mai facă donații către fundația caritabilă a lui Bill Gates, la câteva săptămâni după ce cofondatorul Microsoft a oferit detalii despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, relatează BBC. Decizia celui supranumit "Oracolul din Omaha" vine după aproape două decenii. Averea lui Warren Buffett a fost estimată la peste 150 de miliarde de dolari în 2025.

În vârstă de 95 de ani, Warren Buffett este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, iar în 2006, acesta s-a angajat în mod "irevocabil" să doneze anual acțiuni ale companiei sale, Berkshire Hathaway, către Fundația Bill și Melinda Gates, așa cum se numea atunci, "pe toată durata vieții mele".

Însă, joi, fundația lui Bill Gates nu s-a mai regăsit pe lista organizațiilor care urmează să primească acțiuni Berkshire Hathaway în valoare de miliarde de dolari, conform sursei citate.

Potrivit publicației The Wall Street Journal, decizia vine în contextul unei analize privind legăturile fundației cu Jeffrey Epstein. Anul trecut, Warren Buffett donase aproximativ 12,4 milioane de acțiuni din clasa B, dintre care cea mai mare parte a fost direcționată către Fundația Bill și Melinda Gates.

În schimb, acțiunile vor fi împărțite între patru fundații asociate membrilor familiei Buffett. În vârstă de 95 de ani, investitorul american a declarat că își va ceda acțiunile rămase în următorii opt ani.

"Desigur, mortalitatea este imprevizibilă. Însă acțiunile mele rămase vor fi donate celor patru fundații, într-un fel sau altul, până la 31 decembrie 2034", a precizat Warren Buffett, au mai scris jurnaliştii BBC.

El a subliniat că speră ca cei trei copii ai săi, Susan, Howard și Peter, să finalizeze distribuirea întregii sale averi către cauze caritabile până la sfârşitul lui 2034.

Asocierea lui Bill Gates cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein a devenit publică după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice dosare în luna ianuarie.

În declarația referitoare la donațiile sale, Warren Buffett nu i-a menționat pe nume nici pe Gates, nici pe Epstein.

Însă, în martie, el a declarat pentru CNBC că nu a mai vorbit cu Gates "de când a ieșit totul la iveală". Buffett a adăugat: "Nu vreau să mă aflu în situația în care să știu anumite lucruri... și să fiu chemat ca martor".

În ultimii 20 de ani, Warren Buffett a donat 47 de miliarde de dolari către fundația lui Bill Gates.

Fundația Gates a transmis pentru BBC că este "recunoscătoare lui Warren Buffett pentru deceniile de sprijin acordat activității noastre".

"Fundația își continuă activitatea dintr-o poziție financiară solidă și va susține proiectele sale până în 2045, beneficiind de angajamentul lui Bill Gates de a aloca 200 de miliarde de dolari", se arată în comunicatul organizației.

La sfârșitul anului trecut, Warren Buffett s-a retras din funcția de director general al Berkshire Hathaway, după 60 de ani la conducerea companiei, fiind succedat de Greg Abel.