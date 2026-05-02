NATO anunță că "lucrează" cu SUA pentru a înțelege decizia retragerii celor 5.000 de soldați din Germania

1 minut de citit Publicat la 12:28 02 Mai 2026 Modificat la 12:28 02 Mai 2026

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a scris sâmbătă pe platforma X că Alianţa lucrează cu SUA pentru a înţelege detaliile deciziei lor privind postura forţelor în Germania, după ce secretarul apărării american, Pete Hegseth, a ordonat vineri retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, notează Agerpres.

"Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare şi să îşi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună - unde deja observăm progrese de când Aliaţii au convenit să investească 5% din PIB la Summitul NATO de la Haga de anul trecut", a scris Hart.

"Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a ne asigura descurajarea şi apărarea, pe măsură ce această trecere către o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic continuă", a mai declarat oficialul NATO.

Pentagonul a declarat că decizia "vine în urma unei analize amănunţite a poziţiei forţelor Departamentului (Apărării) în Europa şi este o recunoaştere a cerinţelor teatrului de operaţiuni şi a condiţiilor de pe teren".

Decizia lui Trump, după criticile lui Merz

Pentagonul a anunțat vineri că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania în următorul an. Decizia vine după ce președintele Donald Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru reacţiile sale la adresa războiului din Iran.

„Secretarul de Război a ordonat retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat, adăugând: "Această decizie vine în urma unei analize amănunțite a poziției forțelor Departamentului în Europa și este o recunoaștere a cerințelor teatrului de operațiuni și a condițiilor de pe teren. Ne așteptăm ca retragerea să fie finalizată în următoarele șase până la douăsprezece luni".

Trump a luat în calcul reducerile de personal la începutul acestei săptămâni, după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că SUA sunt „umilite” de Iran.

În timpul vizitei sale la o școală din centrul Germaniei, luni, Merz i-a acuzat pe oficialii americani că intră într-un război fără o strategie clară, spunând că „întreaga afacere este, ca să spunem așa, prost gândită”.