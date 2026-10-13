Nicușor Dan salută promulgarea legii privind minoritățile naționale din Ucraina: „Consolidează poziția de candidat la aderarea la UE”

Nicușor Dan a precizat că rezultatele cooperării dintre România și Ucraina vor fi din ce în ce mai bune. FOTO: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan salută promulgarea de către Volodimir Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale din Ucraina de a învăța în limba maternă. Șeful statului afirmă că noile prevederi consolidează garanțiile pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene.

„Noile prevederi legislative consolidează cadrul juridic pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.

Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl susține ferm.

Noile prevederi legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor de curs.

Vom continua să lucrăm alături de comunitatea noastră și de autoritățile ucrainene, astfel încât aplicarea legislației să le ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, a scris Nicușor Dan pe X.

Nicușor Dan a precizat că rezultatele cooperării dintre România și Ucraina vor fi din ce în ce mai bune:

„Pentru etnicii români din Ucraina și familiile lor, această problemă nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care învață copiii, despre păstrarea identității și despre transmiterea patrimoniului cultural de la o generație la alta.

Vom continua dialogul sincer cu Ucraina, convinși că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări. România își promovează activ interesele, printre care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un loc primordial”.

Salut promulgarea de către președintele Volodîmîr Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă. Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană. Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor. Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal. Pentru etnicii românii din Ucraina și pentru familiile lor, această chestiune nu este una abstractă. Este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații. Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări. România își promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 13, 2026

Precizările Ambasadei Ucrainei în România

Legea adoptată de Rada Supremă pe 12 octombrie prevede, printre altele, că limbile minorităților recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene pot fi folosite nu doar în timpul orelor, ci și în alte forme de comunicare în spațiile școlare, potrivit unui comunicat al Ambasadei Ucrainei în România.

Noile prevederi urmăresc să consolideze garanțiile privind educația în limba maternă, păstrarea identității culturale și continuitatea procesului educațional pentru persoanele aparținând minorităților naționale și pentru popoarele indigene din Ucraina.

Potrivit ambasadei, legea introduce și un statut juridic oficial pentru instituțiile de învățământ ale minorităților naționale. Școlile în care peste 50% dintre elevi studiază în limba minorității respective vor putea obține acest statut, care poate fi reflectat în denumirea oficială a instituției și în actele sale constitutive.

De asemenea, programele educaționale vor putea include studiul istoriei, culturii materiale și spirituale, tradițiilor, simbolurilor și obiceiurilor minorității naționale respective.

Ce alte drepturi prevede noua lege

Alte prevederi ale noii legislații vizează:

Scutirea de la obligativitatea certificării competențelor de cunoaștere a limbii ucrainene pentru actualii directori ai instituțiilor private de învățământ care includ o clasă sau o grupă cu predare în limba unei minorități naționale care este limbă oficială a Uniunii Europene;

Introducerea unei flexibilități sporite în cadrul evaluării externe (Examenul național de bacalaureat). Elevii care obțin sau au obținut studii secundare în limba unui popor indigen ori a unei minorități naționale, a căror limbă de studiu este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, vor putea solicita și primi materialele traduse ale evaluării externe în limba respectivă;

Se prevede ca instituțiile de învățământ ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina să poată elibera, la cererea părinților, documentele oficiale de studii și anexele acestora atât în limba de stat a Ucrainei, cât și în limba minorității naționale respective;

Garantarea continuității educației în limbile minorităților naționale și instituirea unei protecții legislative corespunzătoare. În cazul reorganizării sau desființării unei instituții publice de învățământ secundar general (învățământ gimnazial și liceal) cu predare în limba unui popor indigen din Ucraina sau unei minorități naționale (comunități) din Ucraina, elevilor li se garantează posibilitatea de a-și continua studiile, la cererea părinților, la nivelul corespunzător de învățământ secundar general, într-o altă instituție de învățământ cu statut corespunzător, în care predarea se desfășoară în limba poporului indigen sau a minorității naționale (comunității) respective din Ucraina și care funcționează în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale;

Introducerea unei proceduri suplimentare de avizare în cazul reorganizării și desființării instituțiilor publice de învățământ secundar general ale popoarelor indigene din Ucraina sau ale minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, necesită avizare suplimentară de către Ministerul Educației și Științei al Ucrainei;

Asigurarea finanțării prin subvenții pentru școlile care au clase sau grupe cu predare în limbile minorităților naționale care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în situațiile în care numărul elevilor scade sub pragurile minime prevăzute de normele generale.

Aplicarea Legii va permite asigurarea unui echilibru între dobândirea unui nivel adecvat de stăpânire a limbii de stat și păstrarea identității lingvistice și culturale a minorităților naționale (comunităților) din Ucraina, precum și a popoarelor indigene din Ucraina.

Ucraina va continua eforturile pentru asigurarea deplină a drepturilor minorităților naționale (comunităților) și ale popoarelor indigene, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate, standardele europene și principiile respectării demnității umane, egalității și nediscriminării.

În august 2026, a avut loc un eveniment important: Ucraina și România au organizat, pentru prima dată după o pauză de mai mulți ani, o reuniune online a Сopreședinților celor două părți, ucraineană și română ale Comisiei interguvernamentale mixte pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Ne pregătim pentru organizarea, în perioada următoare, a unei ședințe plenare a Comisiei, care va permite examinarea aprofundată, din perspectivă tehnică și de specialitate, a diferitelor aspecte privind asigurarea drepturilor minorității naționale ucrainene din România și ale minorității naționale (comunității) române din Ucraina.

Luni, ministrul ungar de Externe, Anita Orbán, a declarat că se aștepta ca Parlamentul Ucrainei să aprobe modificări ale legii educației referitoare la drepturile minorităților naționale.

Această măsură era „o condiţie necesară” pentru continuarea negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, a transmis ministrul maghiar al Afacerilor Externe.