Norvegia trimite militari și senzori pentru detectarea dronelor la granița cu Rusia: „Trebuie să fim pregătiți”

1 minut de citit Publicat la 12:46 04 Noi 2026 Modificat la 12:46 04 Noi 2026

Senzorii adiționali NASAMS vor fi desfășurați în orașul Kirkenes, situația la aproximativ 7,5 kilometri de granița cu Rusia. Foto: Getty Images

Norvegia va desfășura senzori pentru sistemul național avansat de rachete sol-aer (NASAMS) și va suplimenta numărul militarilor din Finnmark, cel mai nordic comitat al țării, care se învecinează cu Rusia, a anunțat Ministerul norvegian al Apărării, relatează The Kyiv Independent.

„Experiența Ucrainei ne arată cât este de important să avem o imagine clară a situației și să primim avertizări din timp. Acești senzori ne vor consolida capacitatea de a detecta drone în Finmark”, a spus ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, într-un comunicat de presă.

Senzorii adiționali NASAMS vor fi desfășurați în orașul Kirkenes, situația la aproximativ 7,5 kilometri de granița cu Rusia.

De asemenea, încă 30 de militari vor fi staționați în regiune. Ministrul Apărării a spus că această dislocare de forțe este una preventivă și nu are loc în contextul unei noi amenințări.

„Am văzut în alte țări că dronele se abat de la traiectorie. Norvegia ia acest lucru în serios. Trebuie să fim pregătiți, chiar dacă în prezent nu observăm o amenințare aeriană sporită la adresa Norvegiei sau a populației din Finnmark”, a declarat Sandvik.

Dronele rusești au încălcat spațiul aerian al NATO de mai multe ori. Un astfel de incident a avut loc la data de 8 septembrie, când o dronă despre care se crede că era de tip Shahed, de fabricație rusească, a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, provocând închiderea unor spații aeriene, declanșarea alertelor de urgență și ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare ale NATO.

Pe 3 octombrie, cinci arme aeriene rusești, printre care rachete Banderol și drone, au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat pe teritoriul țării, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Republica Moldova, care nu este membră NATO, s-a confruntat, de asemenea, cu o intensificare a încălcărilor spațiului său aerian în ultimele luni.

Rusia a atacat intenționat Republica Moldova cu drone în timp ce președintele Volodimir Zelenski tranzita țara, a mai spus Maia Sandu într-un interviu din 15 septembrie.

Încălcări ale spațiului aerian au avut loc și în alte țări, printre care Finlanda și Lituania.