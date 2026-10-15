„Nu trebuie neapărat să o spună cu voce tare”. Liderii UE îi vor cere lui Zelenski să nu mai îl critice public pe Trump

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Liderii statelor Uniunii Europene intenționează să îi ceară președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să își modereze criticile publice la adresa lui Donald Trump, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise, programată pentru 16 octombrie, la Bruxelles, relatează FT.

Potrivit publicației, care citează trei surse familiarizate cu pregătirile pentru summitul UE, liderii europeni se tem că declarațiile dure ale lui Zelenski ar putea deteriora și mai mult relațiile deja tensionate dintre guvernele de la Washington și Kiev.

Sursele publicației spun că declarațiile președintelui ucrainean i-au surprins pe politicienii europeni, iar mesajul pe care aceștia intenționează să i-l transmită va fi „înțelegător, dar ferm”.

„Poate că ceea ce spune este adevărat, dar nu trebuie neapărat să o spună cu voce tare”, a declarat una dintre sursele Financial Times.

Zelenski a criticat înțelegerile încheiate de Trump cu Rusia privind livrările de motorină și a declarat că președintele american simpatizează cu liderii autocrați și cu oamenii foarte bogați.

„El spune deschis și răspicat că îi plac asemenea oameni și că îi respectă. Pentru că, în opinia sa, dacă cineva este capabil să rămână la putere timp de 20, 30 sau 40 de ani, înseamnă că este extrem de puternic”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că, în ciuda încetării atacurilor asupra rafinăriilor rusești, Ucraina nu a primit nici de această dată avertizări din partea aliaților privind atacurile rusești cu rachete balistice.

De asemenea, el a amintit de restricțiile impuse funcționării terminalelor de comunicații prin satelit Starlink și a respins explicația potrivit căreia acestea ar fi fost provocate de o defecțiune tehnică.

„Nu a fost o problemă tehnică, a fost o decizie”, a spus Zelenski.

Anterior, surse citate de Axios relataseră că, în timpul negocierilor din 9 octombrie dintre trimișii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și reprezentanții Ucrainei, partea americană a amenințat că va înceta să mai furnizeze informații obținute de serviciile sale de informații dacă Ucraina nu respectă solicitarea președintelui SUA de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

CNN a relatat, de asemenea, că administrația de la Casa Albă a avertizat Ucraina și aliații săi europeni că este pregătită să suspende furnizarea de informații și vânzările de armament dacă atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești vor continua.

La rândul său, publicația Semafor a scris, citând o sursă, că administrația americană discută dacă ar trebui să continue furnizarea de informații Ucrainei.

Trump a susținut, însă, că Statele Unite nu au încetat să transmită informații Ucrainei și că SUA continuă să colaboreze cu Rusia și Ucraina pentru găsirea unei soluții la conflict.