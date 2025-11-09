”O amenințare pe care n-o mai putem ignora”. Occidentul acuză Rusia că mută războiul în spațiu. Dar nu acesta e singurul pericol

Germania și Regatul Unit au tras un semnal de alarmă privind amenințarea tot mai mare reprezentată de sateliții Rusiei și ai Chinei. FOTO: Getty Images

Germania și Regatul Unit au tras un semnal de alarmă privind amenințarea tot mai mare reprezentată de sateliții Rusiei și ai Chinei, care au fost observați în mod repetat spionând sateliți utilizați de puterile occidentale. În ultimele săptămâni, cele două țări au semnalat numeroase cazuri de urmărire, bruiaj și interferență din partea Rusiei asupra sateliților lor din spațiu, scrie CNN.

„Acțiunile Rusiei, în special în spațiu, reprezintă o amenințare fundamentală pentru noi toți, o amenințare pe care nu o mai putem ignora,” a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în septembrie, în cadrul unei conferințe la Berlin dedicate industriei spațiale.

Țintirea sateliților de comunicații poate afecta telecomunicațiile și serviciile de internet prin satelit, în timp ce perturbarea sistemelor de navigație și poziționare are consecințe directe asupra operațiunilor militare, dar și asupra aviației civile, potrivit institutului global de analiză RAND.

Avertismentele vin în contextul războiului de trei ani din Ucraina. Potrivit oficialilor ucraineni, Moscova și-a intensificat cooperarea cu Beijingul, China efectuând misiuni de recunoaștere satelitară asupra teritoriului ucrainean în numele Rusiei.

Ce face Rusia în spațiu

Boris Pistorius a precizat că doi sateliți de recunoaștere ai rușilor au fost recent observați urmărind doi sateliți ai companiei IntelSat, folosiți de armata germană și de aliații acesteia. IntelSat este un furnizor comercial de servicii satelitare ale cărui echipamente sunt utilizate de guverne și companii din SUA și Europa.

„Rusia și China și-au extins rapid capacitățile de război spațial în ultimii ani, pot bruia, manipula sau chiar distruge sateliți,” a adăugat Pistorius, anunțând o finanțare suplimentară de mai multe miliarde de euro pentru programele spațiale germane.

Șeful Comandamentului Spațial al Marii Britanii a lansat, la rândul său, un avertisment similar, afirmând că sateliții ruși urmăresc și bruiază constant echipamentele britanice din spațiu, uneori chiar „săptămânal”. „Ei au echipamente la bord care pot observa sateliții noștri și colectează informații de la aceștia,” a declarat generalul-maior Paul Tedman pentru BBC. Bruiajul este efectuat prin infrastructuri terestre, iar Rusia dezvoltă de ani buni capacități avansate de război electronic, mai ales de la începutul războiului din Ucraina.

Separat, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat din nou asupra planurilor Rusiei de a dezvolta arme nucleare în spațiu, menite să dezactiveze și să distrugă sateliți.

Președintele rus Vladimir Putin a negat public intenția Moscovei de a desfășura arme nucleare în spațiu. Cu toate acestea, Rusia s-a opus în 2024 unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care cerea statelor membre să nu dezvolte astfel de arme. China s-a abținut de la vot.

Cum funcționează „spionajul” satelitar și cum este detectat

În general, este relativ simplu pentru forțele spațiale să detecteze și să localizeze sateliți străini, dar este dificil de stabilit cu exactitate ce capabilități au și care sunt intențiile lor.

Autoritățile își bazează evaluările asupra poziției satelitului, a apropierii față de alți sateliți și a comportamentelor similare observate în trecut. De exemplu, dacă un satelit rusesc rămâne o perioadă îndelungată în apropierea unui satelit european de comunicații este posibil să urmărească interceptarea semnalelor.

Experții cred că sateliții ruși care s-au apropiat de cei doi sateliți IntelSat utilizați parțial de Germania încercau să intercepteze comunicații.

„Rușii au un istoric de sateliți care urmăresc alți sateliți într-un mod care îi face pe unii să creadă că sunt ca niște ‘celule adormite’, gata să atace la momentul potrivit,” a explicat Clayton Swope, director adjunct al Aerospace Security Project din cadrul Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington. „Este foarte greu să distingi între o amenințare de tip armă și o amenințare de tip colectare de informații,” a adăugat el.

Agenția Spațială Rusă a minimalizat în trecut pericolul testelor sale de arme din spațiu.

Cât de veche este această amenințare

Germania și Regatul Unit sunt ultimele țări care avertizează asupra comportamentului Rusiei. Statele Unite și Franța au tras primele semnale de alarmă în urmă cu mai bine de un deceniu, afirmând că sateliții ruși par să spioneze și să colecteze informații despre echipamentele lor, inclusiv cele comerciale.

În 2015, Departamentul Apărării al SUA a raportat că un satelit militar rusesc s-a apropiat în mod suspect de doi sateliți IntelSat, așa că Washingtonul a contactat Moscova pentru explicații.

În 2017, după ce Franța și Italia au lansat un satelit de recunoaștere comun, sateliții ruși s-au apropiat și de acesta, pentru „a-l studia,” potrivit Julianei Suess, cercetătoare în domeniul politicilor de securitate la German Institute for International and Security Affairs (SWP). „Astfel de comportamente nu sunt complet noi, dar trebuie privite în contextul mai larg al Ucrainei și al încălcărilor spațiului aerian NATO de către Rusia,” a spus Suess pentru CNN. „Toate acestea trebuie înțelese ca parte a aceluiași tip de agresiune.”

Este și China o amenințare?

Experții consideră că China reprezintă o amenințare la fel de mare ca Rusia, dacă nu chiar mai serioasă. Deși amenințarea rusă este mai imediată pentru Europa, „puterea spațială mult mai mare este, evident, China,” a spus Suess. Analiștii au observat manevre sofisticate ale sateliților chinezi, capabili să se apropie de alte aparate „cu o viteză și o precizie care au surprins Occidentul”.

Unele dintre capabilitățile Chinei au stârnit îngrijorare la nivel internațional. De exemplu, Beijingul a testat un satelit dotat cu un braț robotic care poate muta alte sateliți pe o orbită diferită. „China are mult mai multe resurse pentru a-și desfășura activitatea în spațiu. În timp ce Rusia, în momentul de față, nu își mai permite să-și dezvolte mult programul spațial”, a adăugat Suess.

Cum reacționează Europa

Germania a anunțat un buget de 35 de miliarde de euro (aproximativ 40,2 miliarde de dolari) pentru proiecte spațiale în următorii cinci ani.

„Este o sumă mare, fără îndoială, dar reflectă dorința politică de a recupera decalajul și de a accelera dezvoltarea,” a spus Suess. Totuși, ea a subliniat că „cursa spațială este un proces continuu, fără o linie de sosire.”

Ministerul german al Apărării a declarat pentru CNN că măsurile de achiziție legate de spațiu vor ajunge la 1,9 miliarde de euro în 2025, urmând să crească semnificativ în anii următori.

Guvernul britanic a anunțat, la rândul său, creșterea bugetului apărării și o revizuire strategică a capabilităților naționale, subliniind că trebuie acordată o atenție sporită „domeniilor spațial, cibernetic și electromagnetic.” În octombrie, Londra a anunțat testarea unor senzori pentru detectarea amenințărilor cu laser în spațiu, în cadrul măsurilor de protejare a sateliților britanici.

Un raport al think tank-ului londonez Chatham House a avertizat însă că investițiile actuale nu sunt suficiente și că guvernul subestimează grav urgența amenințărilor din spațiu, riscând să rămână în urmă.

Franța, pe de altă parte, a fost „foarte vocală” în privința nevoii de a dezvolta „sateliți de protecție”, a explicat Swope, adică aparate menite să apere alți sateliți. Proiectele sunt încă în curs de dezvoltare.

Statele Unite rămân, potrivit analiștilor, principalul actor global în spațiu, datorită investițiilor masive din ultimii ani. Totuși, aliații europeni pot beneficia de cooperarea în cadrul NATO, care a declarat în 2019 spațiul „domeniu operațional” pentru alianță și a extins ulterior aplicabilitatea Articolului 5 și asupra atacurilor din spațiu, principiul conform căruia un atac asupra unui membru NATO este considerat un atac asupra tuturor.

Chiar și așa, experții RAND avertizează că NATO trebuie să „accelereze” dezvoltarea sa spațială, pentru a nu fi prins nepregătit într-un moment critic.

Deși Rusia reprezintă o amenințare serioasă, există indicii că aceasta nu a reușit să integreze eficient sistemele sale satelitare în infrastructura militară. Suess a amintit cazul unui avion de vânătoare rusesc doborât în Ucraina, în care s-a descoperit un sistem de navigație militar combinat cu un GPS comercial lipit pe bord.

De asemenea, Rusia este cunoscută pentru achiziționarea de imagini satelitare comerciale de pe piața liberă, un semn că propriile sale capacități rămân limitate. „Am văzut dovezi clare, în special în Ucraina, că Rusia nu are încrederea pe care ne-am aștepta să o aibă într-un sistem militar complet dezvoltat,” a concluzionat Suess.