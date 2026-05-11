O țară le recomandă cetățenilor să nu mai cumpere aur și să reducă deplasările, din cauza scumpirilor provocate de războiul din Iran

Autoritățile au făcut apel la populație să economisească energie și bani, din cauza scumpirilor provocate de conflictul din Iran. Oamenii sunt încurajați să lucreze de acasă, să folosească transportul public și să evite cumpărăturile considerate neesențiale, inclusiv aurul.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a făcut apel la cei 1,4 miliarde de cetățeni ai țării să lucreze de acasă, să evite călătoriile și să nu mai cumpere aur, în contextul scumpirilor provocate de războiul din Iran, potrivit ABC News.

El susține că măsurile adoptate în perioada pandemiei de Covid-19 ar trebui reluate și în acest context dificil.

Totodată, el recomandă populației să lucreze de acasă, să folosească transportul public și să economisească bani.

„În situația actuală, trebuie să punem mare accent pe economisirea valutei“, a spus acesta.

De asemenea, prim-ministrul Narendra Modi i-a îndemnat pe oameni să evite să cumpere aur, având în vedere că India cheltuiește sume importante pentru acesta, mai ales în perioada nunților.

În același timp, el a încurajat folosirea mașinilor electrice, reducerea consumului de îngrășăminte chimice în agricultură și folosirea unei cantități mai mici de ulei pentru gătit, măsuri pe care le-a descris drept benefice atât pentru economie, cât și pentru sănătate.

Războiul din Iran a afectat puternic economiile din Asia de Sud

India nu este singura țară afectată de această situație. Mai multe state din Asia încearcă să își protejeze economiile de efectele crizei energetice.

Importurile totale de petrol către Asia, care preiau 85% din transporturile de țiței din Golf, au scăzut brusc în aprilie, după aproape două luni de întrerupere a transportului prin strâmtoarea Ormuz.

Guvernele din Asia de Sud au cheltuit miliarde de dolari pe subvenții și scutiri de taxe de import, în încercarea de a proteja consumatorii de cele mai mari creșteri ale prețurilor.

Economiile din Pakistan, Bangladesh și Sri Lanka sunt considerate cele mai vulnerabile.