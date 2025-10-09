Ursula von der Leyen ramâne în funcție. Cele două moțiuni de cenzură ale extremiștilor au picat la vot

Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva Comisiei von der Leyen. Foto: Hepta

Parlamentul European a respins, cu o majoritate covârșitoare, două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Una a fost inițiată de partide de extremă dreaptă, cealaltă de grupuri de stânga radicală. Niciuna dintre ele nu a strâns suficiente voturi pentru a demite executivul european, consolidând astfel sprijinul majorității parlamentarilor pentru Comisie, informează Agerpres.

Niciuna dintre cele două moțiuni care au vizat Comisia Europeană nu a obținunt minimum de voturi necesar de 361 de voturi din cei 720 de eurodeputați, prima fiind votată de 179 de europarlamentari, iar a doua de 133.

Împotriva primei moțiuni au votat 378 de eurodeputați din grupurile centriste, iar împotriva celei de a doua 388. În total au fost exprimate 594 de voturi din 720 posibile, ceea ce înseamnă din nou că peste o sută de membri ai PE fie au absentat de la vot, fie au fost prezenți și nu au dorit să voteze.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat satisfacția după voturi privind ''susținerea puternică'' de care se bucură în Parlamentul European.

''Apreciez profund susținerea puternică primită astăzi'', a postat ea pe rețeaua socială X, după respingerea, în jurul prânzului, a celor două moțiuni de cenzură.