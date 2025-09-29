Partidul premierului britanic Keir Starmer recunoaște prin vot genocidul comis de Israel în Gaza

<1 minut de citit Publicat la 20:40 29 Sep 2025 Modificat la 20:40 29 Sep 2025

O comisie a ONU a stabilit că Israelul a comis patru dintre cele cinci acte din Convenţia ONU privind genocidul. Foto: Tancuri israeliene în Gaza. Sursa: Getty Images

Membrii Partidului Laburist din Marea Britanie au votat, luni, pentru recunoașterea faptului că Israelul comite genocid în Gaza, relatează Sky News.

Mișcarea vine după ce guvernul Starmer a recunoscut statul palestinian și în contextul în care președintele american Donald Trump avansează un nou plan menit să oprească războiul purtat de Israel în Gaza, împotriva Hamas.

Votul de luni din Partidul Laburist crește presiunea asupra cabinetului Starmer în vederea recunoașterii concluziilor unei anchete realizate de ONU, care a conchis, la rândul său, că statul evreu se face vinovat de genocid în teritoriul palestinian unde se luptă cu Hamas.

Israelul a negat concluziile anchetei ONU, numind raportul acestei investigații drept "distorsionat și fals".

Guvernul lui Keir Starmer a evitat până în prezent să se ralieze concluziilor anchetei ONU și să se pronunțe asupra acuzațiilor de genocid.

Executivul britanic a indicat că problema este de competența instanțelor.

În prezent, Israelul se apără împotriva acestor acuzații într-un caz judecat la Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

Sky News amintește că principala asociație mondială a specialiștilor în genocid, precum și mai multe organizații israeliene pentru drepturile omului au formulat deja acuzații de genocid la adresa statului evreu, în urma campaniei din Gaza, înainte de apariția raportului ONU.