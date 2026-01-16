Prima vânzare de petrol venezuelean către SUA a ajuns la Vitol, companie al cărei trader a donat 6 milioane $ pentru campania lui Trump

John Addison, trader senior la Vitol și donator al campaniei lui Trump, la întâlnirea cu reprezentanții industriei petroliere de la Casa Albă. Sursa foto: Profimedia Images

Prima vânzare de petrol venezuelean către Statele Unite, în valoare de 500 de milioane de dolari, a fost realizată către o companie al cărei membru de rang înalt a donat pentru campania de realegere a lui Donald Trump. Tranzacția a avut loc săptămâna trecută cu firma Vitol, a relatat Financial Times. John Addison, trader senior la Vitol, a donat peste 6 milioane de dolari către comitete de acțiune politică care au susținut realegerea a președintelui american.

Acesta a participat și la întâlnirea pe care Trump a avut-o cu directori din industria petrolieră la Casa Albă și a fost implicat în demersurile companiei sale de a obține un acord în valoare de 250 de milioane de dolari pentru țiței venezuelean. Tranzacția a dat startul planului controversat al președintelui american de a vinde până la 50 de milioane de barili de petrol venezuelean.

Acordul a venit la doar câteva săptămâni după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, la Caracas.

Donațiile lui Addison pentru campania de realegere a lui Trump au inclus 5 milioane de dolari în octombrie 2024 către Maga Inc., potrivit unei baze de date a donatorilor de la OpenSecrets, precum și peste 1 milion de dolari către alte două comitete de acțiune politică aliniate cu Trump.

Angajamentul lui Addison

La întâlnire, Addison a fost însoțit de Ben Marshall, șeful diviziei Vitol din SUA, pentru a i se adresa lui Trump în cadrul unei reuniuni de profil înalt cu lideri din industrie, desfășurată vinerea trecută la Casa Albă. Este de remarcat faptul că Vitol a fost singura companie reprezentată de doi oficiali de rang înalt la aceste discuții.

Potrivit Financial Times, în timpul discuțiilor, Addison a promis că firma va obține cel mai bun preț posibil pentru petrolul venezuelean destinat SUA, „astfel încât influența pe care o aveți asupra venezuelenilor să vă asigure că obțineți ceea ce doriți”.

Între timp, Vitol a precizat că donațiile lui Addison, care l-au transformat pe traderul senior într-unul dintre cei mai generoși susținători ai lui Trump din Houston, au fost făcute în nume personal.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat: „Președintele Trump face întotdeauna ceea ce este în interesul suprem al poporului american, cum ar fi intermedierea acestui acord energetic istoric cu Venezuela imediat după arestarea narcoteroristului Nicolás Maduro. Încercările continue ale presei de a fabrica conflicte de interese sunt o tactică obosită de a distrage atenția de la munca incredibilă pe care doar acest președinte este capabil să o realizeze.”